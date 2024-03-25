Експосадовця Сил логістики Козловського взяли під варту із можливістю внесення застави

Обвинувачення пропонувало призначити заставу у розмірі 60 мільйонів гривень, однак суд призначив 6 мільйонів.

Колишньому високопосадовцю ЗСУ Олександру Козловському, якого ДБР викрило на незаконному збагачені, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань (ДБР).

"Сторона обвинувачення просила суд обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 60 мільйонів гривень, але суддя ухвалила рішення, що це буде тримання під вартою з можливістю внесення застави у 6 мільйонів гривень", – повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону.

Експосадовця, колишнього начальника Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України 21 березня 2024 року викрили на незаконному збагаченні.

Чиновник у 2022-2023 роках набув необґрунтованих активів на суму майже 58 млн грн. Зокрема йдеться про автомобіль, квартиру в Києві, 53 земельні ділянки на території України та інше майно.

Справа Козловського