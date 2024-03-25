Експосадовця Сил логістики Козловського взяли під варту із можливістю внесення застави

Колишньому високопосадовцю ЗСУ Олександру Козловському, якого ДБР викрило на незаконному збагачені, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.
Про це повідомили у Державному бюро розслідувань (ДБР).
"Сторона обвинувачення просила суд обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 60 мільйонів гривень, але суддя ухвалила рішення, що це буде тримання під вартою з можливістю внесення застави у 6 мільйонів гривень", – повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону.
Експосадовця, колишнього начальника Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики Збройних Сил України 21 березня 2024 року викрили на незаконному збагаченні.
Чиновник у 2022-2023 роках набув необґрунтованих активів на суму майже 58 млн грн. Зокрема йдеться про автомобіль, квартиру в Києві, 53 земельні ділянки на території України та інше майно.
Справа Козловського
- У січні "Наші гроші" опублікували розслідування, у якому стали відомі нові подробиці розкрадань харчів у Міноборони.
- Зокрема, зазначається, що ДБР і прокуратура вважають організатором схеми розкрадання харчів начальника Центрального управління продовольчого забезпечення тилу Командування сил логістики ЗСУ полковника Олександра Козловського.
- Приблизно на початку 2022 Козловський та його підлеглий начальник відділу забезпечення зі спільниками організували злочинну групу, до якої увійшли ФОП Гладюк І.І. і ФОП Гладюк Л.Б., які є батьками дружини Козловського. А також службові особи підприємств "Армісет", "Ректан", "Архімагір", "Військсервіс-Волонтер" (монополіст на харчових підрядах Міноборони в 2017-2019 роках), "Ресурс-Сервіс КМ" та "Еко Трейд Юкрейн" (засновником цієї фірми у 2022 була дружина Козловського Оксана, у подальшому фірму переписали на Тетяну Бубенок).
- Представники ЗСУ забезпечували НЕпроведення претензійної роботи з боку Міністерства, якщо бізнесмени не постачали в строк продукти на військові склади, та забезпечували неповідомлення правоохоронців при надходженні скарг на неякісні продукти від військових частин.
- А посадовці вищеназваних фірм створювали видимість забезпечення військових комплектами продуктів і отримували гроші за нібито виконані послуги, але частина продуктів харчування так і не була поставлена.
- Загалом вдалося встановити перерахунок за "послуги" 172 млн грн. 16 березня 2022 по 13 червня 2023 фірми-учасники схеми отримували гроші від Міноборони і у подальшому перераховували фірмі дружини Козловського "Еко трейд Україна" (113 млн грн), тестю (56 млн грн) і тещі Козловського (2 млн грн).
- У вересні СБУ і Нацпол провели обшуки у Козловського. Скільки було вилучено грошей та чи було затримано посадовця – не повідомлялось.
- У листопаді повідомили, що ДБР просунулось по справі Козловського. Зокрема, зазначено, що "через три підконтрольних ТОВки та батьків дружини, які були оформлені як ФОП, Козловський провів безтоварних операцій майже на 300 млн грн. Тобто харчі військові так і не побачили, постачання залишилось лише на папері".
- На даний час отримано докази щодо привласнення щонайменше 5 млн грн. Посадовцям військової частини та одному з комерсантів повідомлено про підозру.
- Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.