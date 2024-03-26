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У віці 98 років помер Герой України, почесний громадянин Львова Ігор Юхновський

Ігор Юхновський був видатною особистістю, яка внесла вагомий вклад у розвиток науки та політики в Україні.

У віці 98 років помер Герой України, почесний громадянин Львова Ігор Юхновський
Ігор Юхновський
Фото: Facebook/Андрій Садовий

Помер Герой України, науковець, народний депутат І–IV скликань, почесний громадянин Львова Ігор Юхновський.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий. 

“Сумна новина. Відійшов до вічності Ігор Рафаїлович Юхновський. Світла, добра, мудра людина. Почесний громадянин Львова. Творець України. Обличчя Незалежності. Про прощання та похорон повідомимо згодом. Світла Памʼять”, – написав Садовий.

Ігор Рафаїлович Юхновський народився 1 вересня 1925 року на Волині. Український фізик-теоретик, громадський та політичний діяч. Доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, народний депутат України І–IV скликань, почесний громадянин Львова. Герой України (2005). Кандидат в президенти на виборах 1991 (посів 5-те місце, 554 719 голосів, 1,74 %).

Співзасновник та в. о. Голови Українського інституту національної пам'яті (2006—2010). Почесний директор Інституту фізики конденсованих систем НАН України, почесний доктор Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України, доктор Honoris Causa Львівського національного університету імені Івана Франка.

Юхновський також відомий своєю роллю в прийнятті Акту про проголошення незалежності України у 1991 році, коли він очолював український парламент.

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