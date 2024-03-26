Декоративна косметика: топ-5 брендів

Індустрія краси — область, яка переповнена продукцією як вітчизняних, так і закордонних брендів. Щоб придбати косметичні засоби, потрібно перечитати багато описів продуктів, переглянути відео б'юті-блогерів та ознайомитися з відгуками реальних користувачів. Попри таку велику кількість виробників, є ті, які мають шалений попит серед українців. Наприклад, бренд Urban Decay.

Найкраща декоративна косметика — рейтинг брендів

Кожна жінка хоче бути красивою: мати гарний стан волосся, гладку шкіру, ніжні нігті та не боятися вікових змін. Рейтинг кращих брендів, який базується на ціні, репутації, асортименті та якості упакування, допоможе вибрати відповідні засоби та досягти цілей.

Список найпопулярніших брендів косметики буде виглядати так:

Rabbithole. Це український виробник, в асортименті якого — засоби для обличчя, рук, тіла та волосся. Він також пропонує послугу індивідуального виготовлення косметики. Етичні засоби не тестуються на тваринах і на 100% виготовлені з вешенської сировини. Фізіологічна косметика своєю дією спирається на функції та резерви вашого тіла — фізіологію. Вона забезпечує гарний догляд як за нормальною, так і за проблемною шкірою. Urban Decay. Продукти каліфорнійського бренду також не тестуються на тваринах. На ринку декоративної косметики виробник отримав популярність завдяки тому, що у «світ» рожевих, червоних та бежевих кольорів він вніс зовсім протилежні відтінки, серед яких — Oil Slick (нафтова пляма) та Acid Rain (кислотний дощ). В асортименті Urban Decay — фіксувальні спреї, тональні засоби, палетки для тіней та повік. M.A.C. Бренд пропонує професійну косметику для жінок та чоловіків, причому незалежно від віку. Він співпрацює з талановитими представниками моди, мистецтва та попкультури та створює нові тенденції. Тут не тільки помади, пудри та коректори, а й кісті та інше приладдя, необхідне для нанесення професійного макіяжу. Maybelline. Це виробник косметичної продукції, якому понад 100 років. У 1996 році він був викуплений компанією L'Oreal. Сьогодні пропонує продукти макіяжу, адаптовані до європейського тону шкіри. Ви можете придбати у цього виробника помаду, туш для вій, пудру для обличчя, автоматичний олівець для брів чи іншу продукцію. Estee Lauder. Це компанія, яка давно стала синонімом краси. Вона пропонує не тільки косметику, а й парфумерну продукцію. Одні засоби дозволяють якнайдовше зберігати бездоганний вигляд шкіри, а інші — підтримувати оптимальний рівень зволоження. Є косметика, яка значно скорочує зморшки та захищає шкіру від негативного впливу зовнішнього середовища.

Крім того, є інші бренди, варті вашої уваги. Це може бути NARS, Artdeco чи Fenty Beauty.

Як вибрати декоративну косметику

При виборі декоративної косметики звертайте увагу на її склад. Якісна продукція повинна містити натуральні компоненти: екстракт паростків пшениці, вітамін Е, молочну кислоту та ін. Креми, помади та інші засоби не повинні мати сильно виражених запахів. Що стосується брендів, пам’ятайте: кожен із них має свої унікальні продукти, які підходять для різних потреб і стилів макіяжу.