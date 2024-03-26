Російське громадянство депортованих українських дітей не має юридичної сили і не є перешкодою для їх повернення, – Костін

Також генпрокурор зазначив, що потрібен міжнародний механізм повернення депортованих дітей і загалом усіх цивільних України.

Генеральний прокурор України Андрій Костін в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив, що наявність російського громадянства в українських дітей, примусово депортованих до РФ, не є правовою перешкодою для їх повернення додому, оскільки указів керівництва РФ, які суперечать міжнародному праву, не визнають ані Україна, ані міжнародна спільнота.

"Це вже третій указ від нього (Путіна) з травня минулого року, що спрощує процедуру отримання російського громадянства. Безумовно, Україна не визнає жодних рішень країни-агресора щодо зміни громадянства українських дітей. Ми розглядаємо ці укази як складові злочинного наміру російської влади", – розповів Костін.

Він зазначив, що укази будь-якої країни не можуть суперечити нормам міжнародного законодавства.

"Міжнародне право завжди має пріоритет. Тому і для нас, і для міжнародної спільноти абсолютно неважливо, які саме укази й законодавство приймає РФ, якщо вони суперечать нормам міжнародного права", – наголосив Костін.

Говорячи про те, як повертати українських дітей додому, генпрокурор пояснив, що одна складова цього питання полягає в притягненні до відповідальності всіх, хто причетний до скоєння цих злочинів.

"Друга – робота міжнародної коаліції з повернення українських дітей. Ця коаліція буде потужною – ви вже бачите, що час від часу вдається повертати дітей", – звернув увагу генпрокурор.

За словами Костіна, міжнародне законодавство чітко артикулює зобов'язання РФ: цивільні, включно з дітьми, мають бути повернуті.

"Є багато інституцій, але вони поки що не можуть змусити Росію повернути українських дітей. Фактично дії агресора в цьому питання – такі самі, що й дії нацистів під час Другої світової війни", – додав він.

У зв'язку з цим генпрокурор акцентував увагу на співпраці з міжнародними партнерами задля створення такого механізму, який уможливив би повернення незаконно депортованих дітей і загалом усіх цивільних України.

Нещодавно СБУ оголосила підозру двом соратницям Путіна за причетність до депортації дітей з Херсона. У період окупації Херсона зловмисниці примусово вивезли до росії двох неповнолітніх вихованців місцевого Будинку дитини.