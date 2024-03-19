СБУ оголосила підозру двом соратницям Путіна за причетність до депортації дітей з Херсона

У період окупації Херсона зловмисниці примусово вивезли до росії двох неповнолітніх вихованців місцевого Будинку дитини.

Служба безпеки України задокументувала злочини депутатки Держдуми РФ Яни Лантратової та її спільниці Інни Варламової, дружини голови фракції у Федеральних зборах Росії Сергія Миронова. Відомо, що в період окупації Херсона росіянки викрали двох українських дітей з місцевого Будинку дитини.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, у період окупації Херсона зловмисниці примусово вивезли до Росії двох неповнолітніх вихованців місцевого будинку дитини.

У відомстві додали, що йдеться про новонароджену дівчинку та дворічного хлопчика. Щоб "оглянути" дітей перед депортацією, Лантратова і Варламова прибули в обласний центр під виглядом "офіційного візиту" представниць РФ.

Тоді вони навідалися до міського дитбудинку, з якого вивезли двох малюків до Москви начебто для оздоровлення в російських медзакладах.

Розслідування встановило, що депортовані діти не мали фізичних вад і не потребували медичного втручання.

Після деокупації Херсона правоохоронці провели обшуки в будинку дитини, де виявили фіктивні документи про вивезення неповнолітніх до РФ із підписами Лантратової та Варламової.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили обом фігуранткам про підозру за фактом "порушення законів та звичаїв війни, примусового індивідуального чи масового переселення, або депортації осіб, які перебувають під захистом, з окупованої території на територію окупаційної держави, вчиненого за попередньою змовою групою осіб".

Оскільки зловмисниці перебувають на території країни-агресора, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.

Депортація українських дітей до Росії: