СБУ оголосила підозру двом соратницям Путіна за причетність до депортації дітей з Херсона

Служба безпеки України задокументувала злочини депутатки Держдуми РФ Яни Лантратової та її спільниці Інни Варламової, дружини голови фракції у Федеральних зборах Росії Сергія Миронова. Відомо, що в період окупації Херсона росіянки викрали двох українських дітей з місцевого Будинку дитини.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними слідства, у період окупації Херсона зловмисниці примусово вивезли до Росії двох неповнолітніх вихованців місцевого будинку дитини.
У відомстві додали, що йдеться про новонароджену дівчинку та дворічного хлопчика. Щоб "оглянути" дітей перед депортацією, Лантратова і Варламова прибули в обласний центр під виглядом "офіційного візиту" представниць РФ.
Тоді вони навідалися до міського дитбудинку, з якого вивезли двох малюків до Москви начебто для оздоровлення в російських медзакладах.
Розслідування встановило, що депортовані діти не мали фізичних вад і не потребували медичного втручання.
Після деокупації Херсона правоохоронці провели обшуки в будинку дитини, де виявили фіктивні документи про вивезення неповнолітніх до РФ із підписами Лантратової та Варламової.
На підставі зібраних доказів слідчі повідомили обом фігуранткам про підозру за фактом "порушення законів та звичаїв війни, примусового індивідуального чи масового переселення, або депортації осіб, які перебувають під захистом, з окупованої території на територію окупаційної держави, вчиненого за попередньою змовою групою осіб".
Оскільки зловмисниці перебувають на території країни-агресора, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.
Депортація українських дітей до Росії:
- Велика кількість країн готова долучитися до питання захисту українських дітей, повернути додому всіх, кого викрала Росія.
- Окупаційні адміністрації на тимчасово захоплених землях отримали вказівку підготувати нові списки дітей, які не мають опікунства.
- На території РФ Україна починає інформаційну кампанію "Знаєш – скажи!", щоб повернути депортованих дітей. Кампанію реалізує телеканал FREEДОМ, для зворотного зв'язку працюватиме телеграм-чат "Я Тут".
- Про депортацію українських дітей на територію РФ, читайте у матеріалі LB.ua "Депортація українських дітей до Росії: хронологія злочину".
- За перші шість місяців 2023 року у Росії померли п'ятеро депортованих дітей. Один покінчив життя самогубством.
- Викрадення дітей з тимчасово окупованих територій України є одним із багатьох воєнних злочинів, які Росія вчиняє під час війни. Точна кількість маленьких українців, розлучених з сім'ями та вивезеним до РФ, невідома. Водночас самі росіяни говорили, що "евакуювали" понад 324 000 дітей. Поки що вдалося повернути лише декілька сотень. Викрадення є чітко спланованим і відбувається за декількома сценаріями.