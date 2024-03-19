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“Потреба в робітничих професіях постійно зростає”: 72 профтехи отримають 500 млн грн на оновлення майстерень

Найбільше майстерень планують оновити за напрямами сільського господарства, громадського харчування, промисловості та машинобудування, а також будівництва та автомобільного транспорта. Це ті сфери, де бізнесу фахівці потрібні були “на вчора”. Також планують створити дві майстерні для операторів цивільних дронів.

“Потреба в робітничих професіях постійно зростає”: 72 профтехи отримають 500 млн грн на оновлення майстерень
Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації.
Фото: Макс Требухов

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що уряд визначив перші 72 профтехи, де оновлять майстерні. 

Ці профтехи отримають 500 млн грн з бюджету, і вже наприкінці весни розпочнуть осучаснювати майстерні. Студенти в них навчатимуться вже з наступного навчального року.

Найбільше майстерень планують оновити за напрямами сільського господарства, громадського харчування, промисловості та машинобудування, а також будівництва та автомобільного транспорта. Федоров зазначив, що це ті сфери, де бізнесу фахівці потрібні були “на вчора”. 

Міністр зауважив, що тепер у студентів буде можливість отримати практичні навички в оновлених майстернях із сучасним обладнанням. Гроші підуть на станки, верстати, набори інструментів, комбайни, трактори, компресори, домкрати та багато іншого обладнання, а також ремонти в навчальних приміщеннях.

Також планують створити дві майстерні для операторів цивільних дронів, зокрема наземних та плаваючих. Майстерні будуть у Тернопільському професійному коледжі з посиленою військовою та фізичною підготовкою і Чернівецькому вищому професійному училищі радіоелектроніки. Професію «оператора дронів» ліцензують вже цього року.

 

Федоров нагадав, що минулого року разом з МОН запустили проєкт «100 майстерень», щоб створити у профтехах сучасні простори для якісного навчання. Заявки подали 202 заклади з 647. Зараз визначились із 72 профтехами-учасниками проєкту, в інших профтехах майстерні оновлять за допомогою міжнародних партнерів та бізнесу.

“Профтехи та їхні випускники – основа для відбудови країни. Враховуючи, що потреба в робітничих професіях постійно зростає, майбутні фахівці навчатимуться в сучасних просторах з актуальним обладнанням. Якісна освіта – один зі стовпів збереження людського капіталу”, – підсумував Федоров.

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