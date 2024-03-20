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Восьмеро чоловіків у костюмах хімзахисту намагались втекти з України через Кучурганський лиман

За це вони заплатили організаторам по 5300 доларів.

Восьмеро чоловіків у костюмах хімзахисту намагались втекти з України через Кучурганський лиман
Фото: ДПСУ

На Одещині прикордонники разом із поліцією затримали вісьмох чоловіків, які намагалися втікти з України, пройшовши через Кучурганський лиман в Одеській області. 

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Двоє організаторів підшукували потенційних "клієнтів", які мали намір незаконно перетнути кордон. Їх вони підвозили до одного з сіл прикордоння та давали вказівки щодо їх подальших дій. За свої послуги ділки просили по 5300 доларів США з кожного. Однак частину суми – 1000 доларів США, "клієнти" мали перераховувати на криптогаманець.

"Оскільки маршрут мав проходити через Кучурганський лиман, то за своїх «клієнтів» ділки подбали заздалегідь. Для цього екіпірували їх у заброди захисного костюму", - зазначили прикордонники.

Двом організаторам повідомлено про підозру за ч.3 ст.332 КК (незаконне переправлення осіб через державний кордон України») та обрано запобіжний захід. Щодо вісьмох "мандрівників" складено протоколи про адміністративні правопорушення за ч.2 ст.204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). Справи скеровано до суду.

Як відомо, Кучурганський лиман - це водосховище на річці Кучурган, розташоване на кордоні Придністров'я і Одеської області. На березі лиману, з молдовської сторони збудована електростанція, яка використовує його як охолоджувач.

Раніше на Закарпатті чоловіки із дитячими надувними жилетами зібралися "штурмувати" Тису, але їх затримали.

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