Прикордонники затримали чоловіка, який намагався втекти до Молдови через лиман

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) припинили спробу втечі до Молдови громадянина України.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Онлайн-гра наскільки зблизила двох чоловіків, що один з них навіть пообіцяв забезпечити іншому безперешкодне потрапляння до сусідньої Молдови. Щоправда, не безоплатно, а за $3000”, - йдеться у повідомленні.

Організатор втечі мав вночі переправити “клієнта”, який попередньо оселився в готелі прикордоння, через Кучурганський лиман на човні.

Втім, прикордонники припинили правопорушення. Організатор понесе кримінальну відповідальність, а “замовник” – адміністративну.