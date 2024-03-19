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Прикордонники затримали чоловіка, який намагався втекти до Молдови через лиман

Також затримали організатора цієї втечі. 

Прикордонники затримали чоловіка, який намагався втекти до Молдови через лиман
Прикордонники затримали чоловіка, який намагався втекти до Молдови через лиман
Фото: Преслужба ДПСУ

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) припинили спробу втечі до Молдови громадянина України. 

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Онлайн-гра наскільки зблизила двох чоловіків, що один з них навіть пообіцяв забезпечити іншому безперешкодне потрапляння до сусідньої Молдови. Щоправда, не безоплатно, а за $3000”, - йдеться у повідомленні. 

Організатор втечі мав вночі переправити “клієнта”, який попередньо оселився в готелі прикордоння, через Кучурганський лиман на човні.

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Втім, прикордонники припинили правопорушення. Організатор понесе кримінальну відповідальність, а “замовник” – адміністративну.

  • Прикордонники затримали ще одного порушника, який спробував незаконно пробратися до Молдови. Для цього чоловік перевтілився у міфічного персонажа - одягнув латексний костюм, плащ-мантію і латексну маску.
  • Чоловік, який намагався незаконно потрапити до Молдови, не зміг зробити це через вовків і був змушений покликати на допомогу прикордонників.
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