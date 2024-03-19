Прикордонники затримали чоловіка, який намагався втекти до Молдови через лиман

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) припинили спробу втечі до Молдови громадянина України.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“Онлайн-гра наскільки зблизила двох чоловіків, що один з них навіть пообіцяв забезпечити іншому безперешкодне потрапляння до сусідньої Молдови. Щоправда, не безоплатно, а за $3000”, - йдеться у повідомленні.
Організатор втечі мав вночі переправити “клієнта”, який попередньо оселився в готелі прикордоння, через Кучурганський лиман на човні.
Втім, прикордонники припинили правопорушення. Організатор понесе кримінальну відповідальність, а “замовник” – адміністративну.
- Прикордонники затримали ще одного порушника, який спробував незаконно пробратися до Молдови. Для цього чоловік перевтілився у міфічного персонажа - одягнув латексний костюм, плащ-мантію і латексну маску.
- Чоловік, який намагався незаконно потрапити до Молдови, не зміг зробити це через вовків і був змушений покликати на допомогу прикордонників.