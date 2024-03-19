Україна готується укласти безпекову угоду з Естонією

Україна розпочала переговори з Естонією про укладення двосторонньої безпекової угоди.
Про це йдеться на сайті Президента України.
Українську делегацію очолює керівник ОПУ Андрій Єрмак. 19 березня переговори провів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.
Естонську делегацію очолює заступниця міністра закордонних справ Кюлліке Сілласте-Еллінг.
За словами Жовкви, важливо укласти "сильні безпекові угоди з усіма країнами Балтії, які надають нам величезну – у співвідношенні до свого ВВП – допомогу". "Оскільки Естонія, Латвія та Литва також межують з агресором, наші безпекові зобов’язання однозначно мають бути обопільними", – додав заступник глави ОПУ.
Сторони розпочали роботу над проєктом угоди і узгодили графік подальших переговорів.
Безпекові гарантії: чого прагне Україна
- За дорученням Президента Зеленського навесні 2022-го була створена Міжнародна робоча група з питань гарантій безпеки, яку очолили Андерс Фог Расмуссен і Андрій Єрмак. У вересні 2022 група презентувала Київський безпековий договір.
- У липні 2023 на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Зеленський сказав, що Україна потребує отримання безпекових гарантій перед тим, як вона стане членом Альянсу. Ці гарантії мають бути не "замість НАТО", а на шляху до нього, наголосив він. Президент сказав, що зараз реальних юридичних гарантій безпеки від партнерів держава не має, тож це може стати першим юридичним документом. А потім Україна може отримати окремі гарантії з окремими країнами-гарантами. До цього документу можуть долучитися не лише члени G7, а й інші країни, хоча від початку документ був орієнтований саме на "Велику сімку".
- У липні країни G7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Підписанти сприятимуть реформам, які потрібні для членства України у НАТО. Наступним кроком є укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Докладно про це – в матеріалі "Гарантії безпеки від G7. Реальний успіх України".
- Пізніше представники ЄС та Міноборони визначили дев'ять пріорітетів довгострокових гарантій безпеки для України. Серед іншого, йдеться про співпрацю ЄС з українською оборонною промисловістю.
- Україна уклала безпекові договори із сімома державами: Великобританією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією і Нідерландами.
- Минулого тижня почалися переговори з Латвією, а також із Фінляндією.