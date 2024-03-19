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Російські військові розстріляли трьох мирних жителів у окупованому селі на Херсонщині

Тіла чоловіків із вогнепальними пораненнями голови знайшли сусіди в передпокої одного з будинків.

Російські військові розстріляли трьох мирних жителів у окупованому селі на Херсонщині
Фото: ASTRA

Російські військові розстріляли трьох цивільних в окупованому селі Кохани Херсонської області, пише ASTRA.

"Трупи трьох мешканців села Кохани виявили після звуків стрілянини 15 березня. Тіла чоловіків із вогнепальними пораненнями голови знайшли сусіди у передпокої одного з будинків", — йдеться у повідомленні.

Загиблі цивільні — чоловіки з прізвищами Карпусь, Голенков и Вознов.

Пізніше за підозрою у вбивстві затримали військовослужбовців в/ч 11843 36-річного Олексія Булеліна та 37-річного Мунтяна Тарасенка. Обидва – з Волгоградської області. 

Як з'ясувалося, Булелін ще 2010 року викрадав автомобіль, отримав умовну судимість. Тарасенко, згідно зі злитими базами, був раніше судимий за насильницькі дії, проте інших підтверджень його судимості видання не знайшло.

Російські окупанти розстріляли посеред вулиці у Мелітополі місцевого мешканця. Тіло загиблого залишили посеред дороги.Російські окупанти в грудні розстріляли трьох українських військовополонених у Запорізькій області. 

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