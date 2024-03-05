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В окупованому Мелітополі росіяни розстріляли чоловіка і кинули тіло на вулиці

Ще трьох жителів Мелітополя викрали.

В окупованому Мелітополі росіяни розстріляли чоловіка і кинули тіло на вулиці
Фото: Іван Федоров

Російські окупанти розстріляли посеред вулиці у Мелітополі місцевого мешканця. Тіло загиблого залишили посеред дороги.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"В Мелітополі розстріляли чоловіка і кинули тіло на вулиці - вбивство скоїли раніше судимі найманці з ерефії. Трьох мешканців Мелітопольщини силовики викрали і склепали проти них безглузде звинувачення в бажанні отруїти гауляйтера балицького... супом в їдальні",  — пише Федоров.

Крім того, за інформацією глави ОВА, мешканця Енергодара засудили за розміщення в соцмережах вірша власного авторства, який нібито "ображав честь і гідність" росіян.

"Честі й гідності в ерефії давно не лишилось, на відміну від хворої фантазії, з якою росіяни намагаються знищити українців на захоплених територіях. Проте це їм точно не вдасться",  — написав Федоров.

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