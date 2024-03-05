​Гроші, призи і безкоштовна каша: Як росіяни заманюють на псевдовибори українців під окупацією

Російські окупанти використовують різні методи, щоб змусити жителів тимчасово окупованих територій України прийти на вибори Путіна.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.
У Донецькій області загарбники з метою завищення явки на псевдовиборах обходять помешкання пенсіонерів і пропонують 5 тисяч рублів за заповнення "виборчого бюлетеня". Гроші видають навіть без наявності російського паспорта.
У Запорізькій області, зокрема - в Мелітополі окупанти вигадали розіграш призів для тих, хто долучиться до "голосування" всією родиною. Рашисти закликають містян прийти на "виборчі дільниці" з родичами, сфотографуватися і викласти фото у соцмережі. Як приз обіцяють фотокнигу.
На Луганщину прибувають екіпажі російської поліції та посилені загони росгвардійців, яких курує ФСБ. Вони шукатимуть підпільників, аби ті не зривали проведення псевдовиборів президента РФ.
У Херсонській області окупанти намагаються заманити людей порцією безкоштовної каші на "виборчих дільницях" та імпровізованими концертами на базі кількох "пересувних концертних комплексів".
- Чергові вибори президента у Росії відбудуться 17 березня. На тимчасово окупованих українських територіях вони триватимуть 15-17 березня.