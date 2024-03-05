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​Гроші, призи і безкоштовна каша: Як росіяни заманюють на псевдовибори українців під окупацією

На Луганщину, наприклад, прибувають екіпажі російської поліції та посилені загони росгвардійців, яких курує ФСБ

​Гроші, призи і безкоштовна каша: Як росіяни заманюють на псевдовибори українців під окупацією
Проведення псевдовиборів на окупованих територіях
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти використовують різні методи, щоб змусити жителів тимчасово окупованих територій України прийти на вибори Путіна.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

У Донецькій області загарбники з метою завищення явки на псевдовиборах обходять помешкання пенсіонерів і пропонують 5 тисяч рублів за заповнення "виборчого бюлетеня". Гроші видають навіть без наявності російського паспорта.

У Запорізькій області, зокрема - в Мелітополі окупанти вигадали розіграш призів для тих, хто долучиться до "голосування" всією родиною. Рашисти закликають містян прийти на "виборчі дільниці" з родичами, сфотографуватися і викласти фото у соцмережі. Як приз обіцяють фотокнигу.

На Луганщину прибувають екіпажі російської поліції та посилені загони росгвардійців, яких курує ФСБ. Вони шукатимуть підпільників, аби ті не зривали проведення псевдовиборів президента РФ.

У Херсонській області окупанти намагаються заманити людей порцією безкоштовної каші на "виборчих дільницях" та імпровізованими концертами на базі кількох "пересувних концертних комплексів".

  • Чергові вибори президента у Росії відбудуться 17 березня. На тимчасово окупованих українських територіях вони триватимуть 15-17 березня.
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