Шведські бойові катери для Чорного моря
Шведські бойові катери для Чорного моря
Що подивитися: 7 серіалів березня
Що подивитися: 7 серіалів березня
Шмигаль анонсував ліквідацію третини міністерств та створення Центру Уряду
Шмигаль анонсував ліквідацію третини міністерств та створення Центру Уряду
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Bloomberg: Послу України в Пекіні постійно влаштовують "холодний душ"
Bloomberg: Послу України в Пекіні постійно влаштовують "холодний душ"
«Дюна-2»: танок смерті і марення влади
«Дюна-2»: танок смерті і марення влади
ГоловнаСуспільствоВійна

На борту враженого "Сергія Котова" мав бути гелікоптер

Також катер ніс озброєння. 

На борту враженого "Сергія Котова" мав бути гелікоптер
Дмитро Плетенчук
Фото: скріншот

На борту затопленого патрульного катера Чорноморського флоту РФ "Сергій Котов" мав бути ще й гелікоптер, повідомив у ефірі телемарафону речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Дані щодо втрат екіпажу ворожого катера уточнюють. Плетенчук зазначив, що росіяни пошуково-рятувальну операцію проводили, деяких членів екіпажу витягли з води і евакуювали. 

Про те, що на борту "Сергія Котова" був гелікоптер свідчать і перехоплені воєнною розвідкою розмови. Командир 184 бригади ворога в розмові з колегою говорив про те, що п'ять БпЛА атакували катер. За його словами, на борту була зброя та вертоліт. 

"Сергій Котов" – один із найновіших кораблів у російському військово-морському флоті. Його заклали на верфі в Керчі вже після початку окупації Криму, в 2016. Судно передали флоту після початку повномасштабної війни в червні 2022, чотирма роками пізніше від запланованого, зокрема через брак комплектуючих після санкцій.

Багато хто називає його носієм "калібрів", але модуль на корабель не інтегрували через проблеми з контейнерною палубою та розміщенням ракет.

Утім це сучасне судно, побудоване за технологіями "стелс".

Нічого кращого проти невеликих дронів ЧФ РФ не має і не матиме в найближчі місяці. Докладно – в матеріалі Кирила Данильченка на LB.ua.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies