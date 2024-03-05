На борту враженого "Сергія Котова" мав бути гелікоптер

На борту затопленого патрульного катера Чорноморського флоту РФ "Сергій Котов" мав бути ще й гелікоптер, повідомив у ефірі телемарафону речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Дані щодо втрат екіпажу ворожого катера уточнюють. Плетенчук зазначив, що росіяни пошуково-рятувальну операцію проводили, деяких членів екіпажу витягли з води і евакуювали.

Про те, що на борту "Сергія Котова" був гелікоптер свідчать і перехоплені воєнною розвідкою розмови. Командир 184 бригади ворога в розмові з колегою говорив про те, що п'ять БпЛА атакували катер. За його словами, на борту була зброя та вертоліт.

"Сергій Котов" – один із найновіших кораблів у російському військово-морському флоті. Його заклали на верфі в Керчі вже після початку окупації Криму, в 2016. Судно передали флоту після початку повномасштабної війни в червні 2022, чотирма роками пізніше від запланованого, зокрема через брак комплектуючих після санкцій.

Багато хто називає його носієм "калібрів", але модуль на корабель не інтегрували через проблеми з контейнерною палубою та розміщенням ракет.

Утім це сучасне судно, побудоване за технологіями "стелс".

Нічого кращого проти невеликих дронів ЧФ РФ не має і не матиме в найближчі місяці. Докладно – в матеріалі Кирила Данильченка на LB.ua.