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Росія заявила про атаку безпілотників на один із найновіших кораблів "Сергій Котов"

Судно перебуває у Чорному морі. 

Росія заявила про атаку безпілотників на один із найновіших кораблів "Сергій Котов"
Фото: NV

Росія заявила про атаку "надводних безпілотників" на патрульний корабель "Сергій Котов" у Чорному морі. Росіяни стверджують, що знешкодили апарати. 

Згідно з повідомлення міністерства оборони ворога, атака відбулася в 370 км від Севастополя. Про пошкодження судна вони не заявили.

"Сергій Котов" – один із найновіших кораблів у російському військово-морському флоті. Його заклали на верфі в Керчі вже після початку окупації Криму, в 2016. Судно передали флоту після початку повномасштабної війни в червні 2022, чотирма роками пізніше від запланованого, зокрема через брак комплектуючих після санкцій.

Два місяці тому російське міністерство оборони визнало атаку морських безпілотників на корабель Чорноморського флоту "Іван Хурс". Воно стверджувало, що атака була "безуспішною" і що всі три безпілотні катери були знищені. Однак насправді щонайменше один український безпілотник успішно атакував судно. 

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