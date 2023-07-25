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Українська розвідка заявила про перехоплення закритої доповіді для кремлівської верхівки про зрив зернової угоди

Документ свідчить, що всі дії по зриву Зернової угоди – частина єдиного заздалегідь розробленого плану.

Українська розвідка заявила про перехоплення закритої доповіді для кремлівської верхівки про зрив зернової угоди
Фото: ГУР МО

Українська розвідка заявила про перехоплення закритої доповіді для кремлівської верхівки про зрив зернової угоди.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. 

Розвідка зазначає, що для вищого воєнно-політичного керівництва країни-окупанта підготовлено закриту підсумкову Доповідь «про роботу російської частини спільного координаційного центру в ході реалізації Ініціативи». Загалом, текст документу присвячений технологіям, які застосовувалися для перешкоджання реалізації роботи зернового коридору і в підсумку призвели до остаточного розриву угоди.

Згідно з Доповіддю, так званий «спільний координаційний центр» бачив своїм головним завданням максимальне зменшення об’єму зерна, яке вивозилося в межах Зернової угоди. 

Зокрема в документі йдеться: «Якісна перевірка суден також була одним з ключових елементів стримування безконтрольного зростання експорту зерна з українських портів. При цьому діяльність російських інспекторів була побудована в суворій відповідності із розробленими методичними документами з організації проведення інспекції суден. За результатами проведених інспекцій було обмежено участь в Ініціативі для 46 суден і обмежені в русі 303 судна на загальний строк 342 доби».

Заходи зі зриву Зернової угоди були розбиті на декілька етапів. На першому, за ініціативи російського президента, було призупинено участь РФ в ЗУ з 29.10.22 по 03.11.22. Згідно з документом, це призвело до падіння об’ємів вивезення зерна з 4,2 млн в жовтні до 2,6 у листопаді. Наступний етап – заходи з обмеження допуску суден у порт Південний, зменшення кількості інспекційних команд (не більше двох), зупинки реєстрації зерновозів.

Зазначається, що ці заходи дозволили росіянам «ефективно стримувати кількість суден, що прямували в українські порти і значно обмежити об’єм вивезення продовольства з України, що в цілому призвело до неможливості Києвом експортувати близько 20 млн тон вантажів». Росіяни звітують, що «найменша кількість продовольства, що експортувалась з українських портів 7,8 млн тон припала на третій етап Ініціативи (з 19 березня до 17 липня 2023).

Окрему увагу було звернено на зриві поставок зерна за програмою Всесвітньої продовольчої програми: «Припинені спроби українців використати чорноморську ініціативу для продовження так званої програми «Зерно з України» із залученням суден, зафрахтованих за лінією Всесвітньої продовольчої програми. Реєстрація таких суден проходила тільки після представлення письмових зобов’язань про неучасть в подібних акціях».

У підсумку автори Доповіді повідомляють: «Накопичений архів знань дозволить, при вирішенні подібних задач, досягнути високого рівня ефективності в найкоротші терміни».

Тож в разі продовження Зернової угоди, росіяни використовуватимуть весь накопичений «досвід» для ефективного зриву домовленостей.

Документ свідчить, що всі дії по зриву Зернової угоди – частина єдиного заздалегідь розробленого плану. А цілеспрямований обстріл української портової інфраструктури лише черговий крок в його реалізації.

Фото: ГУР МО

Фото: ГУР МО

Фото: ГУР МО

Фото: ГУР МО

Нагадаємо, 17 липня Росія вирішила не продовжувати дію зернової угоди. Після цього країна-агресор почала щодня обстрілювати зернову інфраструктуру півдя України. 

Зокрема, у ніч на 23 липня ворог вдарив по Одесі ракетами різних видів базування – "Калібрами", "Оніксами", Х-22, "Іскандер-К" та "Іскандер-М". Загалом росіяни випустили по місту 19 ракет, 9 з них знищили сили ППО. Окрім храму, є влучання по портовій інфраструктурі та щонайменше 6 будинках, у тому числі багатоквартирних. Внаслідок атаки одна людина загинула, 22 – отримали поранення. Серед травмованих – четверо дітей. 17-річний хлопець знаходиться у реанімації у важкому стані.

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