Українська розвідка заявила про перехоплення закритої доповіді для кремлівської верхівки про зрив зернової угоди.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Розвідка зазначає, що для вищого воєнно-політичного керівництва країни-окупанта підготовлено закриту підсумкову Доповідь «про роботу російської частини спільного координаційного центру в ході реалізації Ініціативи». Загалом, текст документу присвячений технологіям, які застосовувалися для перешкоджання реалізації роботи зернового коридору і в підсумку призвели до остаточного розриву угоди.

Згідно з Доповіддю, так званий «спільний координаційний центр» бачив своїм головним завданням максимальне зменшення об’єму зерна, яке вивозилося в межах Зернової угоди.

Зокрема в документі йдеться: «Якісна перевірка суден також була одним з ключових елементів стримування безконтрольного зростання експорту зерна з українських портів. При цьому діяльність російських інспекторів була побудована в суворій відповідності із розробленими методичними документами з організації проведення інспекції суден. За результатами проведених інспекцій було обмежено участь в Ініціативі для 46 суден і обмежені в русі 303 судна на загальний строк 342 доби».

Заходи зі зриву Зернової угоди були розбиті на декілька етапів. На першому, за ініціативи російського президента, було призупинено участь РФ в ЗУ з 29.10.22 по 03.11.22. Згідно з документом, це призвело до падіння об’ємів вивезення зерна з 4,2 млн в жовтні до 2,6 у листопаді. Наступний етап – заходи з обмеження допуску суден у порт Південний, зменшення кількості інспекційних команд (не більше двох), зупинки реєстрації зерновозів.

Зазначається, що ці заходи дозволили росіянам «ефективно стримувати кількість суден, що прямували в українські порти і значно обмежити об’єм вивезення продовольства з України, що в цілому призвело до неможливості Києвом експортувати близько 20 млн тон вантажів». Росіяни звітують, що «найменша кількість продовольства, що експортувалась з українських портів 7,8 млн тон припала на третій етап Ініціативи (з 19 березня до 17 липня 2023).

Окрему увагу було звернено на зриві поставок зерна за програмою Всесвітньої продовольчої програми: «Припинені спроби українців використати чорноморську ініціативу для продовження так званої програми «Зерно з України» із залученням суден, зафрахтованих за лінією Всесвітньої продовольчої програми. Реєстрація таких суден проходила тільки після представлення письмових зобов’язань про неучасть в подібних акціях».

У підсумку автори Доповіді повідомляють: «Накопичений архів знань дозволить, при вирішенні подібних задач, досягнути високого рівня ефективності в найкоротші терміни».

Тож в разі продовження Зернової угоди, росіяни використовуватимуть весь накопичений «досвід» для ефективного зриву домовленостей.

Документ свідчить, що всі дії по зриву Зернової угоди – частина єдиного заздалегідь розробленого плану. А цілеспрямований обстріл української портової інфраструктури лише черговий крок в його реалізації.

Фото: ГУР МО

Фото: ГУР МО

Фото: ГУР МО

Фото: ГУР МО

Нагадаємо, 17 липня Росія вирішила не продовжувати дію зернової угоди. Після цього країна-агресор почала щодня обстрілювати зернову інфраструктуру півдя України.

Зокрема, у ніч на 23 липня ворог вдарив по Одесі ракетами різних видів базування – "Калібрами", "Оніксами", Х-22, "Іскандер-К" та "Іскандер-М". Загалом росіяни випустили по місту 19 ракет, 9 з них знищили сили ППО. Окрім храму, є влучання по портовій інфраструктурі та щонайменше 6 будинках, у тому числі багатоквартирних. Внаслідок атаки одна людина загинула, 22 – отримали поранення. Серед травмованих – четверо дітей. 17-річний хлопець знаходиться у реанімації у важкому стані.