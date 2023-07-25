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Уночі в повітряному просторі України виявили близько 10 безпілотників, до половини збито, – Ігнат

Росіяни щоразу намагаються змінити пункти запуску, щоб підвищити ефективність своїх ударів. 

Уночі в повітряному просторі України виявили близько 10 безпілотників, до половини збито, – Ігнат
Юрій Ігнат
Фото: скріншот

Цієї ночі протиповітряна оборона працювала в трьох областях на півночі України. Близько 10 безпілотників було зафіксовано, до пʼяти з них знищено. Дані уточнюються. 

Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив у ефірі телемарафону. Він зазначив, що безпілотники є складною ціллю до збиття. 

"Запускають щоразу окупанти, ви бачите, змінюється напрямок, курс", – зазначив він.

Тепер росіяни запускають їх не лише з Приморсько-Ахтарська, а і з окупованого Криму.

Ігнат також додав, що важко збивати російські ракети "Онікс", бо вони до входу в зону ураження ППО опускаються на 10-15 метрів до води, тож звичайні засоби ППО не можуть її збити. Цими ракетами ворог активно бʼє по півдню. 

Нагадаємо, вночі росіяни вдарили по обʼєкту інфраструктури в Житомирській області. У Київській та Полтавській областях працювала ППО. 

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