За минулу добу окупанти вбили на Донеччині двох людей, зокрема дитину

За 24 липня росіяни вбили двох жителів Донеччини − у місті Костянтинівка. Ще 10 людей за добу дістали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

На Волноваському напрямку одну людину поранено у Вугледарі. Під вогнем були Веселе і Федорівка Комарської громади.

На Донецькому напрямку росіяни обстріляли з артилерії приватний сектор Курахового − пошкоджено будинок. Зафіксовано обстріли Красногорівки та Максимільянівки Мар'їнської громади.

На Горлівському напрямку ворог завдав потужного удару зі Смерчів по Костянтинівці − дві людини загинули, 7 поранено, у тому числі загинула дитина, поранено 4 дитини. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

У Торецьку пошкоджено 5 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, котельню та школу. Також у громаді пошкоджено 2 будинки у Дружбі. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 будинки.

На Лисичанському напрямку у Сіверську одна людина поранена, пошкоджено 1 будинок. Зруйновано будинок у Тернах Лиманської громади.

Нагадаємо, протягом доби росіяни здійснили 46 обстрілів Херсонської області, випустивши 250 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", протитанкових гранатометів (СПГ), автоматичних гранатометів АГС та БпЛА. Є двоє поранених.