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За минулу добу окупанти вбили на Донеччині двох людей, зокрема дитину

10 людей отримали поранення.

За минулу добу окупанти вбили на Донеччині двох людей, зокрема дитину

За 24 липня росіяни вбили двох жителів Донеччини − у місті Костянтинівка. Ще 10 людей за добу дістали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

На Волноваському напрямку одну людину поранено у Вугледарі. Під вогнем були Веселе і Федорівка Комарської громади.

На Донецькому напрямку росіяни обстріляли з артилерії приватний сектор Курахового − пошкоджено будинок. Зафіксовано обстріли Красногорівки та Максимільянівки Мар'їнської громади.

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На Горлівському напрямку ворог завдав потужного удару зі Смерчів по Костянтинівці − дві людини загинули, 7 поранено, у тому числі загинула дитина, поранено 4 дитини. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт. 

У Торецьку пошкоджено 5 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, котельню та школу. Також у громаді пошкоджено 2 будинки у Дружбі. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 будинки.

На Лисичанському напрямку у Сіверську одна людина поранена, пошкоджено 1 будинок. Зруйновано будинок у Тернах Лиманської громади. 

Нагадаємо, протягом доби росіяни здійснили 46 обстрілів Херсонської області, випустивши 250 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", протитанкових гранатометів (СПГ), автоматичних гранатометів АГС та БпЛА. Є двоє поранених.

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