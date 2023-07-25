Окупанти обстрілювали Харківщину з артилерії та мінометів, поранено трьох людей

Минулої доби ворог обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області з артилерії, мінометів та за допомогою бойової авіації. Є поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Зокрема, під ворожим вогнем перебували Гур’їв Козачок, Піщане, Вовчанськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та інші населені пункти.

У селі Піщане Куп'янського району обстрілом пошкоджено приватний будинок. Поранення зазнали 12-річний хлопчик та 2 жінки 31 та 48 років.

На Куп'янському напрямку ворог завдав авіаударів в районі населених пунктів Терни, Вільшана та Кислівка.

В області також тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 87 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, ціієї ночі російська армія атакувала Житомирську область ударними безпілотниками. За попередньою інформацією внаслідок удару "шахедами" пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Також росіяни вшосте за липень атакували Київ ударними іранськими дронами Shahed. Сили ППО знищили усі повітряні цілі на підльоті до Києва. Жертв та руйнувань не було.