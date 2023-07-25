Уночі Росія вдарила по інфраструктурному обʼєкту в Житомирській області

Даних про поранених зараз немає.

Цієї ночі російська армія атакувала Житомирську область ударними безпілотниками.

За попередньою інформацією, внаслідок удару "шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт. Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

"Всі екстрені служби прибули до місця події та працюють", – заявив він.

Інформація щодо наявності жертв та масштабів пошкоджень уточнюється.

Попередньої атаки область зазнала в ніч на 19 липня. Тоді окупанти теж вдарили безпілотниками по інфраструктурному обʼєкту, були пошкоджені і приватні будинки.

Сьогодні вночі ворог знову намагався атакувати Київ. На підступах до міста працювала ППО, всі ворожі цілі були збиті.