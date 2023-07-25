Зеленський обговорив зі Сунаком необхідність посилення українського ППО

Йшлося і про перебіг українських наступальних операцій. Президент передав Лондону актуальні оборонні потреби.

Президент Володимир Зеленський обговорив телефоном з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком необхідність посилення української ППО.

Про це український лідер написав у Твіттері.

“Розповів про щоденні намагання Росії зруйнувати історичний центр Одеси та портову інфраструктуру. Ми мусимо захистити Одесу. Україна потребує термінового посилення ППО для захисту історичної спадщини та продовження Чорноморської зернової ініціативи”, − йдеться у повідомленні.

Зеленський і Сунак також обговорили подальшу оборонну співпрацю і перебіг українських наступальних операцій. Президент передав Лондону актуальні оборонні потреби.

“Відзначили з паном Премʼєр-міністром Великобританії ухвалення “Групою 7” Спільної декларації про підтримку України на Вільнюському саміті НАТО та подальше приєднання до неї інших країн. А також скоординували майбутні кроки для її наповнення конкретними гарантіями безпеки на двосторонній основі”, − додав президент.

Had a phone call with Prime Minister of the United Kingdom @RishiSunak.



Spoke about Russia's daily attempts to destroy Odesa's historic center and port infrastructure. We must defend Odesa. Ukraine urgently needs to strengthen its air defense to protect its historical heritage… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 25, 2023

Нагадаємо, раніше Сунак заявив, що домовленості про гарантії безпеки для України на саміті у Вільнюсі не замінять її членства в НАТО.