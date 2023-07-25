Зеленський обговорив зі Сунаком необхідність посилення українського ППО

Президент Володимир Зеленський обговорив телефоном з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком необхідність посилення української ППО.
Про це український лідер написав у Твіттері.
“Розповів про щоденні намагання Росії зруйнувати історичний центр Одеси та портову інфраструктуру. Ми мусимо захистити Одесу. Україна потребує термінового посилення ППО для захисту історичної спадщини та продовження Чорноморської зернової ініціативи”, − йдеться у повідомленні.
Зеленський і Сунак також обговорили подальшу оборонну співпрацю і перебіг українських наступальних операцій. Президент передав Лондону актуальні оборонні потреби.
“Відзначили з паном Премʼєр-міністром Великобританії ухвалення “Групою 7” Спільної декларації про підтримку України на Вільнюському саміті НАТО та подальше приєднання до неї інших країн. А також скоординували майбутні кроки для її наповнення конкретними гарантіями безпеки на двосторонній основі”, − додав президент.
Had a phone call with Prime Minister of the United Kingdom @RishiSunak.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 25, 2023
Spoke about Russia's daily attempts to destroy Odesa's historic center and port infrastructure. We must defend Odesa. Ukraine urgently needs to strengthen its air defense to protect its historical heritage…
Нагадаємо, раніше Сунак заявив, що домовленості про гарантії безпеки для України на саміті у Вільнюсі не замінять її членства в НАТО.