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Зеленський обговорив зі Сунаком необхідність посилення українського ППО

Йшлося і про перебіг українських наступальних операцій. Президент передав Лондону актуальні оборонні потреби. 

Зеленський обговорив зі Сунаком необхідність посилення українського ППО
Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський обговорив телефоном з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком необхідність посилення української ППО.

Про це український лідер написав у Твіттері.

“Розповів про щоденні намагання Росії зруйнувати історичний центр Одеси та портову інфраструктуру. Ми мусимо захистити Одесу. Україна потребує термінового посилення ППО для захисту історичної спадщини та продовження Чорноморської зернової ініціативи”, − йдеться у повідомленні.

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Зеленський і Сунак також обговорили подальшу оборонну співпрацю і перебіг українських наступальних операцій. Президент передав Лондону актуальні оборонні потреби. 

“Відзначили з паном Премʼєр-міністром Великобританії ухвалення “Групою 7” Спільної декларації про підтримку України на Вільнюському саміті НАТО та подальше приєднання до неї інших країн. А також скоординували майбутні кроки для її наповнення конкретними гарантіями безпеки на двосторонній основі”, − додав президент.

Нагадаємо, раніше Сунак заявив, що домовленості про гарантії безпеки для України на саміті у Вільнюсі не замінять її членства в НАТО.

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