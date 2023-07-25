Офіцер стверджував, що військовослужбовець був напідпитку.

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з поліцією викрили в Сумах правоохоронця, який вимагав 30 тисяч гривень хабаря у військовослужбовця.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Офіцер військової служби правопорядку запідозрив військового у порушенні адміністративного законодавства під час відпустки – стверджував, що той був напідпитку. Він почав вимагати у нього хабар, погрожуючи притягнути військовослужбовця до відповідальності та повідомити про порушення командуванню.

Передача грошей відбулася безпосередньо в автомобілі офіцера. Фігурант зрозумів, що його дії документують працівники ДБР та намагався викинути гроші та втекти.

Проте правоохоронці затримали зловмисника та повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Вінничині командир роти вимагав хабар у військовослужбовця, який виконує завдання в зоні бойових дій.