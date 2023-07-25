У двох департаментах КМДА відбулися обшуки, посадовця КП викрили на службовій підробці
У Києві затримали колишнього одеського воєнкома Борисова
У Києві затримали колишнього одеського воєнкома Борисова
Москва заявила про "атаку дронів". Є пошкодження на проспекті біля міністерства оборони (оновлено)
Москва заявила про "атаку дронів". Є пошкодження на проспекті біля міністерства оборони (оновлено)
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
​Про архітектуру правого флангу
​Про архітектуру правого флангу
В Одесі чоловік зірвав державний прапор з будівлі та кинув на землю
В Одесі чоловік зірвав державний прапор з будівлі та кинув на землю
Нардепу Пономарьову оголосили підозру в державній зраді
Нардепу Пономарьову оголосили підозру в державній зраді
Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
У справах про зрадників з СБУ Кулініча і Наумова є "нестикування", – BBC
У справах про зрадників з СБУ Кулініча і Наумова є "нестикування", – BBC
ГоловнаСуспільствоВійна

У Сумах викрили правоохоронця, який вимагав хабар у військового

Офіцер стверджував, що військовослужбовець був напідпитку.

У Сумах викрили правоохоронця, який вимагав хабар у військового

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з поліцією викрили в Сумах правоохоронця, який вимагав 30 тисяч гривень хабаря у військовослужбовця.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Офіцер військової служби правопорядку запідозрив військового у порушенні адміністративного законодавства під час відпустки – стверджував, що той був напідпитку. Він почав вимагати у нього хабар, погрожуючи притягнути військовослужбовця до відповідальності та повідомити про порушення командуванню.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Передача грошей відбулася безпосередньо в автомобілі офіцера. Фігурант зрозумів, що його дії документують працівники ДБР та намагався викинути гроші та втекти.

Проте правоохоронці затримали зловмисника та повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Вінничині командир роти вимагав хабар у військовослужбовця, який виконує завдання в зоні бойових дій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies