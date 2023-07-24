Національное антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили голову Державної судової адміністрації України на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

За даними слідства, чинний голова ДСА ще 5 березня цього року отримав від представника комерційного підприємства 7,5 тис. доларів США, з яких 5000 мали бути передані суддям за винесення рішення, а 2,5 тисяч – залишені собі за "посередницькі послуги".

Надалі голова ДСА обіцяв посприяти у винесенні рішення суддями Верховного Суду, зокрема й через залучення до цього його колишнього голови Князєва.

"Однак, після викриття НАБУ і САП ексголови ВС на одержанні неправомірної вигоди, поведінка голови ДСА різко змінилася і він почав ухилятися від вирішення питання, проте й не маючи намір повертати отриману ним неправомірну вигоду", – зазначили в НАБУ.

Наразі детективи проводять обшук за місцем роботи голови ДСА. Попередня кваліфікація - ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу.

Деталі обіцяють повідомити згодом.

Головою ДСА є Олексій Сальніков.

Нагадаємо, в травні правоохоронці повідомили про підозру голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату, викритим на отриманні хабара у розмірі 2,7 млн доларів. Напередодні правоохоронці викрили підозрюваних – голові ВС передавали гроші в обмін на рішення на користь Костянтина Жеваго.

Йдеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo, яку розглядала Велика Палата ВС. Своїм рішенням вона залишила акції пов'язаним із Жеваго компаніям, скасувавши визнання недійсними договорів купівлі-продажу, укладених 20 років тому.