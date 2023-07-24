У справах про зрадників з СБУ Кулініча і Наумова є "нестикування", – BBC

Справу проти Наумова про державну зраду так і не відкрили, до того ж Наумов вже взагалі не фігурує у справі Кулініча.

У розслідуваннях щодо зрадників зі Служби безпеки України є "нестикування", зокрема щодо їх причетності до швидкої окупації частини півдня, йдеться у матеріалі BBC.

Розслідування можливої роботи на ворога тодішнього голови ГУ СБУ в Криму Олега Кулініча в Службі безпеки почали вести ще в 2021 році – таємно від голови СБУ Івана Баканова, який, за деякими даними, був із ним досить близьким. Справою займався Василь Малюк, який нині очолює Службі, а тоді, в липні 2022 доповів президентові про зрадників у вищих лавах спецслужби та отримав від нього наказ "вичистити всіх".

У 2021 в СБУ виявили дивні подорожі Кулініча до європейських країн у той же час, коли з Москви до ЄС виїжджав ексзаступник голови РНБО Володимир Сівкович.

"Таким чином, ми встановили, що за кордоном відбуваються дистанційні явки Кулініча та Сівковича", – розповів Малюк.

Рік, до липня 2022, Малюк звітував про зібрані щодо Кулініча докази напряму президентові. І коли цих доказів стало достатньо, президент розпорядився діяти. За даними BBC, Баканов дізнався про затримання Кулініча від Малюка вже після проведеної операції. Так само по факту наступного дня він дізнався про усунення від посади.

Після затримання Олега Кулініча у липні 2022 року слідчі заявили, що встановили факти його співпраці з представниками російських спецслужб. Державне бюро розслідувань публікувало перехоплення розмов Сівкович й Кулініча. У ДБР заявляли, що Кулініч знав про плани Росії напасти на Україну з боку Криму, але умисно приховав це. Кулініча стали повʼязувати зі "здачею Півдня" і розмінування мостів у Херсонській області.

Василь Малюк у інтервʼю "1+1" розповідав, що Кулініч проводив на півдні антитерористичні навчання без погодження з керівництвом антитерористичного центру. І натякав, що ці навчання могли бути пов’язані з підготовкою Росії до вторгнення.

"У контексті Кулініча... на одному з етапів своєї оперативно-службової діяльності він проводив на тих локаціях антитерористичні навчання, не погодивши це з керівництвом антитерористичного центру при СБУ... І тут, до ситуації з мостами він теж має стосунок", – розповів Малюк.

Одним із головних питань у цій справі є те, звідки взялися записи розмов Кулініча і Сівковича. Журналістам у слідстві повідомили, що писав ці розмови нібито сам Сівкович, щоб потім легше було звітувати перед російською спецслужбою. А дістати їх вдалося завдяки "кроту" в ФСБ.

"Але в розмові з ВВС захист каже, що в матеріалах слідства вказане зовсім інше джерело походження. Зокрема, слідчі вказали, що знайшли флешку з аудіо, текстовими та графічними файлами під час обшуків на одній з київських квартир в рамках розслідування зовсім іншої справи. Тому є побоювання, що ці записи могли спеціально підкинути за аналогією «плівок Деркача» у 2020 році", – зазначили журналісти.

Записи Кулініча-Сівковича, які оприлюднили слідчі, датуються 2019 і початком 2020 року. Кулініч тоді ще не був у СБУ – він очолив кримське ГУ в жовтні 2020.

"Виникає питання: як він, не будучи в системі, міг впливати на призначення кадрів у спецслужбі та передавати росіянам секретну інформацію?" – зазначили журналісти.

В СБУ кажуть, що Кулініч спілкувався з Бакановим ще до призначення, "він був вхожим у високі кабінети, мав вплив на прийняття головою служби важливих рішень". Джерела в оточенні Баканова кажуть, що до призначення Кулініча в СБУ вони спілкувались дуже рідко і не про діяльність спецслужби.

У матеріалах справи Кулініча не фігурують інші працівники СБУ. Навіть ті, лобіюванням призначення яких, за версією слідства, займався Кулініч. Щоправда, деякі його підлеглі є свідками.

"Якщо це викрита агентурна сітка всередині СБУ, тоді чому в ній лише Кулініч?" – зауважили в BBC.

Журналісти стверджують, що за рік слідства щодо причетності Кулініча до швидкого нападу на південь України доказів "не просто бракує – Кулініч взагалі не фігурує у справі про окупацію Херсонської області".

"На сьогодні колишній начальник ГУ СБУ в Автономній Республіці Крим Кулініч О.М. не фігурує у кримінальному провадженні…, в якому досліджуються обставини неналежної оборони Херсонської області, що призвело до швидкої окупації цієї території російськими військами", – йдеться у відповіді ДБР на запит ВВС.

За даними джерел журналістів в правоохоронних органах, у цій справі фігурують лише військовослужбовці Збройних сил, в компетенції яких і було замінування і розмінування мостів та підготовка до оборони.

Крім того, за даними журналістів, слідчі жодного разу не викликали Баканова на допити у цій справі, хоча, за логікою, саме він міг би розповісти про те, як Кулініч працював, яку інформацію передавав керівництву СБУ, а яку ні, та чи справді 24 лютого 2022 року без наказу поїхав до столиці.

Баканов журналістам відмовився коментувати цю справу. Сам Кулініч заперечує ці розмови з Сівковичем, а його захист стверджує, що "записи змультипліковані та нарізані і, ймовірно, створені із застосуванням сучасного програмного забезпечення".

Після затримання Кулініча в ДБР на брифінгу повідомили, що він, за завданням російських спецслужб, лобіював на початку 2020 року призначення заступником голови СБУ Андрія Наумова – хоча сам Кулініч тоді ще в СБУ не працював.

За версією слідства, в Наумова був позивний "Охотник", він теж міг бути пов’язаний з російськими спецслужбами. ЗМІ з посиланням на слідчих повідомили про можливу причетність Наумова до швидкого захоплення ЧАЕС. Нібито він передав якісь секретні схеми, які допомогли росіянам швидко встановити контроль над станцією.

"До Наумова, дійсно, є багато питань і у правоохоронних органів, і у суспільства. Так, він незаконно отримував кошти на попередній посаді, вже працюючи в СБУ. Та й сама історія із втечею за кордон перед початком вторгнення та подальше затримання в Сербії – точно не про патріотизм", – каже Василь Малюк.

Однак журналісти з’ясували, що попри заяви українських правоохоронців про можливу причетність Наумова до співпраці з Росією, за рік доказів цього слідство так і не знайшло.

Джерела в правоохоронних органах заявили, що версія про "зрадника" Наумова була поспішна. "Наумов – це чиста економіка, а не державна зрада", – сказав співрозмовник. Згодом у слідчих з’явилися сумніви, що "Охотник" з перехоплень Кулініча-Сівковича – це Наумов.

У ДБР на запит BBC підтвердили, що справу проти Наумова про державну зраду так і не відкрили, до того ж Наумов вже взагалі не фігурує у справі Кулініча.

Нагадаємо, в СБУ повідомляли, що за відправку в Україну агентів російських спецслужб відповідальний "офіс" двох посадовців часів президентства Віктора Януковича – заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Володимира Сівковича та колишнього першого віцепреʼмєра Андрія Клюєва.