Він був звільнений з посади у березні цього року. Олега Кулініча підозрюють у державній зраді.

Служба безпеки України та Держбюро розслідувань затримали колишнього начальника управління СБУ в Автономній республіці Крим Олега Кулініча.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у в правоохоронних органах.

Джерела видання підтверджують факт затримання Кулініча. Його підозрюють у державній зраді.

В пресслужбі СБУ зазначили, що в рамках даної справи відомство готове надати максимальне сприяння і всю необхідну інформацію для подальшого розслідування.

“Фігурант кримінального провадження був звільнений з посади в березні цього року", – повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, у березні 2022 року президент Володимир Зеленський звільнив Кулініча та призначив на його місце Олександра Власенка. Кулініч обіймав посаду з жовтня 2020 року.

У червні Зеленський повідомив про масштабну інспекцію у лавах правоохоронних органів через вторгнення Росії на тлі чуток про те, що нібито мінні поля на адміністративному кордоні з Кримом було розміновано, що дозволило окупантам швидко захопити Херсон.

До слова, Володимир Зеленський призначив нового голову військової контррозвідки СБУ.