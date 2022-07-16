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ДБР передало до суду провадження щодо держзради колишнього співробітника кримського СБУ

Колишній співробітник ГУ СБУ в АР Крим зрадив військовій присязі та перейшов на бік ворога під час захоплення півострова окупантами.

ДБР передало до суду провадження щодо держзради колишнього співробітника кримського СБУ
Фото: РБК

Працівники ДБР завершили досудове розслідування відносно колишнього співробітника Головного управління СБУ в АР Крим за підозрою у державній зраді. Обвинувальний акт направлено до суду.

Про це повідомило бюро на своєму офіційному сайті.

"Встановлено, що колишній співробітник ГУ СБУ в АР Крим у 2014 році зрадив військовій присязі та перейшов на бік ворога під час захоплення півострова окупантами. Він вступив на військову службу до ФСБ РФ та діяв на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, а також обороноздатності, державній та інформаційній безпеці України", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що на новій "посаді" зрадник організовував, контролював та координував діяльність хакерських угрупувань. Їх учасники здійснювали кібератаки, направлені на несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, телекомунікаційних мереж органів української державної влади, підприємств, установ та організацій.

Процесуальне керівництво розслідуванням здійснював Офіс Генерального прокурора.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, сьогодні ДБР повідомило, що суд заарештував майно депутата-зрадника Олексія Ковальова.

Днями працівники бюро повідомили про підозру у державній зраді колишньому заступнику начальника розвідуправління командування штабу ВМС ЗСУ Ігорю Татарченку, який у 2014 році перейшов на бік ворога.

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