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Цієї ночі російські окупанти завдавали масованого ракетного удару по передмістю Харкова, - МВС

Загарбники обстріляли місто Чугуїв.

Цієї ночі російські окупанти завдавали масованого ракетного удару по передмістю Харкова, - МВС
Фото: МВС

Ворожа армія продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Окупанти нищать приватні будинки, навчальні заклади, об'єкти інфраструктури.

Про це повідомляє МВС на своєму офіційному Telegram-каналі.

"У ніч на 16 липня військові РФ обстріляли місто Чугуїв на Харківщині. Внаслідок удару зруйнована будівля однієї зі шкіл міста, у багатоповерхівці поруч вибиті вікна. У місті пошкоджені нежитлові будівлі та автомобілі", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в результаті обстрілу повністю зруйновано двоповерховий житловий будинок. Є постраждалі, вони з травмами доставлені до місцевої лікарні.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Раніше повідомлялось, що окупанти дистанційно мінують місцевість на Харківщині.

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