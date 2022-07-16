Олександр Корнієнко: «Рада не буде розглядати питання миру та війни дистанційно»
Олександр Корнієнко: «Рада не буде розглядати питання миру та війни дистанційно»
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Перехоплення СБУ: окупанти вражені можливостями нового озброєння ЗСУ
Перехоплення СБУ: окупанти вражені можливостями нового озброєння ЗСУ
Росія атакувала два найбільших університети Миколаєва (оновлено)
Росія атакувала два найбільших університети Миколаєва (оновлено)
СБУ повідомила підозри майже всьому топкерівництву Держпродспоживслужби
СБУ повідомила підозри майже всьому топкерівництву Держпродспоживслужби
Російські окупанти готуються до масової депортації жителів Херсонщини, - Хлань
Російські окупанти готуються до масової депортації жителів Херсонщини, - Хлань
Орден Почесного легіону для Ліни Костенко. Фоторепортаж
Орден Почесного легіону для Ліни Костенко. Фоторепортаж
Прикладна кацапологія
Прикладна кацапологія
​Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю. Є загиблі та поранені (оновлено)
​Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю. Є загиблі та поранені (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Ленд-ліз є додатковим інструментом, який Україна застосовуватиме в разі потреби, - Маркарова

Кошти, які виділив Конгрес, потрібно використати до кінця вересня.

Ленд-ліз є додатковим інструментом, який Україна застосовуватиме в разі потреби, - Маркарова
Фото: facebook/Оксана Маркарова

Наразі фінансування бюджетних програм США достатньо, щоб активно надавати військову підтримку Україні.

Про це заявила посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова в інтерв’ю Голосу Америки.

«Позиція Пентагону полягає зараз в тому, що зараз, коли є ці програми фактично грантової, безоплатної передачі нам зброї - фокус буде на них. Фокус Пентагону зараз - максимально швидко знаходити ту зброю, яка нам потрібна, і надавати її нам через ці програми», - сказала Маркарова.

Вона додала, що «ленд-ліз є додатковим інструментом, який Україна буде застосовувати активніше в разі потреби, коли буде бачити, що завершуються кошти з інших програм».

«Тоді буде два варіанти. Або ми в цей момент швидко підключаємо ленд-ліз, або ми повертаємося до Конгресу з додатковими запитами. Точніше, ми звертаємося до адміністрації США, а адміністрація звертається до Конгресу», - пояснила дипломат.

Маркарова нагадала, що кошти, які виділив Конгрес для України, потрібно використати до кінця фіскального року в США, що завершується у вересні.

Водночас дипломат обережно припускає, що вони можуть вичерпатися до цього: «Складно сказати, коли закінчаться ці кошти - ми хочемо, щоб нам надавали всього швидше. Можливо, вони закінчаться і раніше - але наразі про це складно говорити».

За її словами, зараз у своїх запитах до США Україна робить акцент на дальнобійній артилерії, РСЗВ, бойових дронах, контрбатарейних засобах та інших системах. Однак на цьому перелік потрібного обладнання не закінчується.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден 9 травня затвердив закон про ленд-ліз та захист демократії в Україні, який дозволить задіяти програму прискореної допомоги Україні з боку Сполучених Штатів.

Нагадаємо, що палата представників США ухвалила проєкт оборонного бюджету на 2023 рік, яким передбачено фінансування на $839 млрд. З них 1 млрд пропонується надати на допомогу Україні.

Також 1,7 млрд доларів грантової допомоги надійшли до українського бюджету від Цільового фонду Світового банку та Агентства США з міжнародного розвитку USAID.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також