Ленд-ліз є додатковим інструментом, який Україна застосовуватиме в разі потреби, - Маркарова

Наразі фінансування бюджетних програм США достатньо, щоб активно надавати військову підтримку Україні.

Про це заявила посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова в інтерв’ю Голосу Америки.

«Позиція Пентагону полягає зараз в тому, що зараз, коли є ці програми фактично грантової, безоплатної передачі нам зброї - фокус буде на них. Фокус Пентагону зараз - максимально швидко знаходити ту зброю, яка нам потрібна, і надавати її нам через ці програми», - сказала Маркарова.

Вона додала, що «ленд-ліз є додатковим інструментом, який Україна буде застосовувати активніше в разі потреби, коли буде бачити, що завершуються кошти з інших програм».

«Тоді буде два варіанти. Або ми в цей момент швидко підключаємо ленд-ліз, або ми повертаємося до Конгресу з додатковими запитами. Точніше, ми звертаємося до адміністрації США, а адміністрація звертається до Конгресу», - пояснила дипломат.

Маркарова нагадала, що кошти, які виділив Конгрес для України, потрібно використати до кінця фіскального року в США, що завершується у вересні.

Водночас дипломат обережно припускає, що вони можуть вичерпатися до цього: «Складно сказати, коли закінчаться ці кошти - ми хочемо, щоб нам надавали всього швидше. Можливо, вони закінчаться і раніше - але наразі про це складно говорити».

За її словами, зараз у своїх запитах до США Україна робить акцент на дальнобійній артилерії, РСЗВ, бойових дронах, контрбатарейних засобах та інших системах. Однак на цьому перелік потрібного обладнання не закінчується.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден 9 травня затвердив закон про ленд-ліз та захист демократії в Україні, який дозволить задіяти програму прискореної допомоги Україні з боку Сполучених Штатів.

Нагадаємо, що палата представників США ухвалила проєкт оборонного бюджету на 2023 рік, яким передбачено фінансування на $839 млрд. З них 1 млрд пропонується надати на допомогу Україні.

Також 1,7 млрд доларів грантової допомоги надійшли до українського бюджету від Цільового фонду Світового банку та Агентства США з міжнародного розвитку USAID.