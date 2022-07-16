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Саудовська Аравія збільшила видобуток нафти на 50%

У Біломі домі розповіли про результати візиту Байдена до Ер-Ріяду.

Саудовська Аравія збільшила видобуток нафти на 50%
Фото: best-wallpaper.net

Саудівська Аравія наростить видобуток нафти на 50% порівняно із запланованим показником на липень та серпень поточного року.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому за підсумками візиту президента США Джо Байдена до Ер-Ріяду.

"

Саудівська Аравія взяла на себе зобов’язання підтримувати збалансування світового ринку нафти для сталого економічного зростання. Сполучені Штати привітали збільшення рівня виробництва на 50% вище запланованого на липень і серпень. Ці кроки та подальші кроки, які ми очікуємо протягом наступних тижнів, значною мірою допоможуть стабілізувати ринки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 липня Байден розпочав чотириденний візит до Ізраїлю та Саудівської Аравії

Президент США вперше зустрівся з принцем бін Салманом. Аналітики прогнозували, що візит американського президента до Саудівської Аравії може суттєво вплинути на ціни на ринку нафти. Крім того, і США, і Саудівська Аравія зацікавлені у спільних зусиллях щодо стримування ядерних устремлінь Ірану.

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