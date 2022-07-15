Чому Захід боїться поразки Росії
Чому Захід боїться поразки Росії
Вночі росіяни вдарили ракетами по свинофермі на Одещині
Вночі росіяни вдарили ракетами по свинофермі на Одещині
СБУ повідомила підозри майже всьому топкерівництву Держпродспоживслужби
СБУ повідомила підозри майже всьому топкерівництву Держпродспоживслужби
Окупанти обстріляли центр Миколаєва, є влучання в готель і навчальні заклади (оновлено)
Окупанти обстріляли центр Миколаєва, є влучання в готель і навчальні заклади (оновлено)
Росіяни обстрілюють ракетами Одеську область, щоб виявити розташування ППО
Росіяни обстрілюють ракетами Одеську область, щоб виявити розташування ППО
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
​Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю. Є загиблі та поранені (оновлено)
​Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю. Є загиблі та поранені (оновлено)
Перехоплення СБУ: окупанти вражені можливостями нового озброєння ЗСУ
Перехоплення СБУ: окупанти вражені можливостями нового озброєння ЗСУ
СБУ затримала організатора злочинного угруповання, підозрюваного в розкраданні надр на 1 млрд грн
СБУ затримала організатора злочинного угруповання, підозрюваного в розкраданні надр на 1 млрд грн
ГоловнаСвіт

Палата представників США ухвалила проєкт оборонного бюджету з пропозицією підтримки України на $1 млрд

Це на 700 млн більше, ніж у бюджеті на цей рік. 

Палата представників США ухвалила проєкт оборонного бюджету з пропозицією підтримки України на $1 млрд
Палата представників
Фото: wikipedia.org

Палата представників США ухвалила проєкт оборонного бюджету на 2023 рік, яким передбачено фінансування на $839 млрд.

З них 1 млрд пропонується надати на допомогу Україні. Це на $700 млн більше, ніж у поточному бюджеті, повідомила пані посол України в США Оксана Маркарова в фейсбуці

Для набуття чинності бюджет іще має бути схвалений сенатом і підписаний президентом США. 

"Очікується, що Сенат зможе його узгодити найближчим часом", – зазначила Маркарова.

За її словами, бюджет також:

  • передбачає боротьбу з залежністю від російської енергетики, яка вимагає від усіх основних операційних баз у зоні відповідальності Європейського командування США (U.S. European Command Area) ухвалення планів щодо зменшення залежності від російської енергетики
  • ставить перед Міністерством оборони США завдання припинити використання російських енергоносіїв в повному обсязі
  • вимагає від Генерального інспектора (Inspector General) здійснення нагляду за
  • використанням допомоги Україні, а також вимагає звітувати перед Конгресом кожні 6 місяців;
  • вимагає щоквартальних брифінгів щодо зусиль із поповнення та відновлення запасів тактичних ракет, наданих Україні США, союзниками та партнерами
  • вимагає звітування про російські звірства в Україні, операції, пов’язані з російськими "фільтраційними таборами" і загрози, спричинені глобальною кризою продовольчої безпеки
  • вимагає звітування про зусилля РФ у розширенні своєї присутності та
  • шкідливого впливу в Латинській Америці та Карибському басейні;
  • вимагає звітування про розгортання Групи Вагнера в Африці та пов’язану з цимдестабілізацію “крихких” держав, напади на цивільне населення та інші злочини, а також зв’язки з російською державою.

Торічний оборонний бюджет з 300 млн доларів для України Джо Байден підписав наприкніці грудня. Оборонна допомога після початку повномасштабного вторгнення Росії надається Штатами і за спеціальними програмами. Станом на середину червня Україна отримала від американських партнерів допомоги на 5,6 млрд доларів. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми:
Читайте також