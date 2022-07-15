Палата представників США ухвалила проєкт оборонного бюджету з пропозицією підтримки України на $1 млрд

Це на 700 млн більше, ніж у бюджеті на цей рік.

Палата представників США ухвалила проєкт оборонного бюджету на 2023 рік, яким передбачено фінансування на $839 млрд.

З них 1 млрд пропонується надати на допомогу Україні. Це на $700 млн більше, ніж у поточному бюджеті, повідомила пані посол України в США Оксана Маркарова в фейсбуці.

Для набуття чинності бюджет іще має бути схвалений сенатом і підписаний президентом США.

"Очікується, що Сенат зможе його узгодити найближчим часом", – зазначила Маркарова.

За її словами, бюджет також:

передбачає боротьбу з залежністю від російської енергетики, яка вимагає від усіх основних операційних баз у зоні відповідальності Європейського командування США (U.S. European Command Area) ухвалення планів щодо зменшення залежності від російської енергетики

ставить перед Міністерством оборони США завдання припинити використання російських енергоносіїв в повному обсязі

вимагає від Генерального інспектора (Inspector General) здійснення нагляду за

використанням допомоги Україні, а також вимагає звітувати перед Конгресом кожні 6 місяців;

вимагає щоквартальних брифінгів щодо зусиль із поповнення та відновлення запасів тактичних ракет, наданих Україні США, союзниками та партнерами

вимагає звітування про російські звірства в Україні, операції, пов’язані з російськими "фільтраційними таборами" і загрози, спричинені глобальною кризою продовольчої безпеки

вимагає звітування про зусилля РФ у розширенні своєї присутності та

шкідливого впливу в Латинській Америці та Карибському басейні;

вимагає звітування про розгортання Групи Вагнера в Африці та пов’язану з цимдестабілізацію “крихких” держав, напади на цивільне населення та інші злочини, а також зв’язки з російською державою.

Торічний оборонний бюджет з 300 млн доларів для України Джо Байден підписав наприкніці грудня. Оборонна допомога після початку повномасштабного вторгнення Росії надається Штатами і за спеціальними програмами. Станом на середину червня Україна отримала від американських партнерів допомоги на 5,6 млрд доларів.