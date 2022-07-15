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Канада впровадила проти Росії нові санкції зі забороною співпраці в низці галузей

Канадським громадянам і компаніям заборонено надавати послуги Росії, що повʼязані з виробництвом основних металів, авто, причепів, транспорту, електроніки і трубопроводів. 

Канада впровадила проти Росії нові санкції зі забороною співпраці в низці галузей

Канада внесла зміни до санкцій проти нафтогазової, хімічної та обробної промисловості Росії. Обмежувальні заходи вжито через війну, яку росіяни розвʼязали проти українців. 

У МЗС Канади повідомили, що 14 липня до списку додали вісім нових галузей із цих секторів, пише "Інтерфакс-Україна". 

"14 липня 2022 року Канада внесла додаткові поправки до правил про спеціальні економічні заходи (Росія), щоб заборонити надання виробничих послуг російській нафтогазовій, хімічній та обробній промисловості", – йдеться в документі. 

Канадським громадянам і компанія заборонено надавати послуги Росії, що повʼязані з виробництвом основних металів, авто, причепів. Обмеження стосуються і компʼютерної, електронної продукції, наземного транпорту та трубопроовдів. 

Нагадаємо, за даними канадського медіа, уряд дозволив ремонтувати турбіни Siemens з Росії для "Північного потоку-1" протягом двох років. Дозвіл надано на кількість до шести турбін – це набагато більша домовленість, ніж було відомо раніше, коли йшлося тільки про одну.  Україна вважає цю домовленість між Канадою і німецькою компанією підлаштуванням санкційного режиму під забаганки Росії. У ЄС це порушенням санкцій не вважають. 

Президент Володимир Зеленський наголошував, що рішення про санкційний виняток РФ сприйматиме як прояв слабкості. 

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