Канада впровадила проти Росії нові санкції зі забороною співпраці в низці галузей

Канадським громадянам і компаніям заборонено надавати послуги Росії, що повʼязані з виробництвом основних металів, авто, причепів, транспорту, електроніки і трубопроводів.

Канада внесла зміни до санкцій проти нафтогазової, хімічної та обробної промисловості Росії. Обмежувальні заходи вжито через війну, яку росіяни розвʼязали проти українців.

У МЗС Канади повідомили, що 14 липня до списку додали вісім нових галузей із цих секторів, пише "Інтерфакс-Україна".

"14 липня 2022 року Канада внесла додаткові поправки до правил про спеціальні економічні заходи (Росія), щоб заборонити надання виробничих послуг російській нафтогазовій, хімічній та обробній промисловості", – йдеться в документі.

Канадським громадянам і компанія заборонено надавати послуги Росії, що повʼязані з виробництвом основних металів, авто, причепів. Обмеження стосуються і компʼютерної, електронної продукції, наземного транпорту та трубопроовдів.

Нагадаємо, за даними канадського медіа, уряд дозволив ремонтувати турбіни Siemens з Росії для "Північного потоку-1" протягом двох років. Дозвіл надано на кількість до шести турбін – це набагато більша домовленість, ніж було відомо раніше, коли йшлося тільки про одну. Україна вважає цю домовленість між Канадою і німецькою компанією підлаштуванням санкційного режиму під забаганки Росії. У ЄС це порушенням санкцій не вважають.

Президент Володимир Зеленський наголошував, що рішення про санкційний виняток РФ сприйматиме як прояв слабкості.