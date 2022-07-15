У Франції під час відзначення Дня взяття Бастилії Ейфелеву вежу підсвітили кольорами українського прапора.

Про це пише Укрінформ з посиланням на посольство України у Франції.

При цьому Національний оркестр Франції виконав мелодію Мирослава Скорика.

Також під час феєрверка пролунала пісня “Стефанія”, з якою український гурт Kalush Orchestra переміг у конкурсі “Євробачення-2022”.

Фото: ЕРА/UPG

Зазначимо, День взяття Бастилії — французьке національне свято, що відзначається щороку 14 липня. Роковини штурму фортеці-в'язниці Бастилії є символом єдності нації та примирення усіх французів всередині конституційної монархії.

Нагадаємо, Асоціація Opera Europa призупинила членство російських оперних театрів.