Французька компанія надасть Україні 36 легкозбірних мостів для відновлення шляхів після бойових дій

Потенційно компанія зацікавлена у виробництві на території України.

Уряд Франції та Федерація французьких урядовців МЕДЕФ передадуть Україні 36 легкозібрних мостів від компанії "Макʼє".

Довжина мостів – від 23 до 46 метрів. Ці конструкції зможуть швидко замінити зруйновані під час бойових дій мости, повідомив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Вже 25 липня інженери компанії прибудуть в Україну і проведуть спільну оціночну місію з інженерами укравтодору", – повідомив він.

Потенційно компанія зацікавлена у виробництві конструкцій в Україні.

Зруйновані мости є в усіх регіонах, де велись бої з російською армією загарбників.