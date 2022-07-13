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Французька компанія надасть Україні 36 легкозбірних мостів для відновлення шляхів після бойових дій

Потенційно компанія зацікавлена у виробництві на території України. 

Французька компанія надасть Україні 36 легкозбірних мостів для відновлення шляхів після бойових дій
Фото: Макс Требухов

Уряд Франції та Федерація французьких урядовців МЕДЕФ передадуть Україні 36 легкозібрних мостів від компанії "Макʼє".

Довжина мостів – від 23 до 46 метрів. Ці конструкції зможуть швидко замінити зруйновані під час бойових дій мости, повідомив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Вже 25 липня інженери компанії прибудуть в Україну і проведуть спільну оціночну місію з інженерами укравтодору", – повідомив він.

Потенційно компанія зацікавлена у виробництві конструкцій в Україні. 

Зруйновані мости є в усіх регіонах, де велись бої з російською армією загарбників. 

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