Спецкомісія Конгресу США звинуватила експрезидента Дональда Трампа в підбурюванні натовпу його прихильників до нападу на Капітолій 6 січня 2021 року.

Про це йшлося на слуханнях 12 липня, пише Reuters.

Це була остання відчайдушна спроба 45-го президента Сполучених Штатів залишитися при владі, вважають законодавці.

Комітет Палати представників також надав докази того, що помічники та сторонні агітатори знали ще до заворушень, що Трамп закликатиме тисячі своїх симпатиків вийти того дня на Капітолій.

Семеро демократів і двоє республіканців використали слухання, щоб довести, що спроби Трампа скасувати свою поразку на виборах 2020 року є незаконними і виходять далеко за межі звичайної політики. Після завершення тригодинного слухання представниця Республіканської партії Ліз Чейні заявила, що Трамп намагався зателефонувати потенційному свідку комітету, а відтак незаконно намагатися вплинути на свідчення свідків.

Фото: ЕРА/UPG Ліз Чейні

“На відео, показаних під час слухання, свідки описали гучну нічну шестигодинну зустріч 18 грудня 2020 року, на якій Трамп знехтував співробітниками Білого дому, які закликали його поступитися демократу Джо Байдену на виборах у листопаді 2020 року”, – зазначає видання.

Натомість Трамп став на бік зовнішніх радників, які закликали його продовжувати наполягати на своїх безпідставних заявах щодо фальсифікації виборів.

Члени комітету заявили, що Трамп в кінцевому підсумку несе відповідальність за хаос, що розгорнувся після цього.

“Президенту Трампу 76 років. Вона не вразлива дитина… Вона несе відповідальність за свої дії та свій вибір”, – сказала Чейні.

Члени Комітету заявили, що Трамп спровокував заворушення своєю відмовою визнати, що він програв вибори, і такими коментарями, як його повідомлення в Твіттері від 19 грудня 2020 року невдовзі після зустрічі. У твітті він закликає прихильників збиратися у Вашингтоні для “великого протесту”, у повідомленні йдеться: “Будь там, там буде божевільно” (оригінал – “Be there, will be wild”).

Республіканець Трамп, який натякнув, що знову балотуватиметься в Білий дім у 2024 році, заперечує свою провину та далі наполягає, що перемогу Байдену принесло шахрайство.

Нагадаємо, 6 січня 2021 року тисячі прихильників Трампа штурмували будівлю Капітолію. Це стало наймасовішою атакою на будівлю з часів війни 1812 року між США та Великобританією. Учасники заворушень, які вважали, що поразка Трампа на президентських виборах була наслідком фальсифікацій, спробували завадити законодавцям підтвердити перемогу президента Джо Байдена.

Унаслідок масових заворушень у Капітолії загинуло четверо людей. Понад 100 правоохоронців були поранені, один з них помер наступного дня. Ще четверо офіцерів вчинили самогубство.