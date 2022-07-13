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В питанні експорту зерна з України морським шляхом досягли "критичного" прогресу, - Гутерреш

Генсек ООН побачив “проблиск надії".

Під час чотиристоронньої зустрічі в Стамбулі сторони досягли "критичного" прогресу щодо питання експорту зерна з України морським шляхом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні ми побачили критичний крок уперед для забезпечення безпечного експорту українського збіжжя Чорним морем", – сказав Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Він зазначив, що учасники переговорів у Стамбулі не уклали угоди, але домовилися працювати над нею. Сторонам ще належить узгодити технічні деталі експорту зерна.

Антоніу Гутерреш подякував Туреччині за посередництво, а російським і українським посадовцям - "за конструктивну роботу".

Чергова зустріч щодо питання вивезення зерна відбудеться наступного тижня.

Нагадаємо, це були перші переговори зі залученням ООН і Туреччини між делегаціями України і РФ щодо експорту українського зерна.

Міністр закордонних справ Туреччини Хулусі Акар говорив, що перемовини сфокусуються на "безпечному відвантаженні на міжнародні ринки зерна, що зберігається в портах України".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що переговори щодо розблокування експорту українського зерна перебувають у фінальній фазі. Все залежить від рішення РФ. 

Росіяни не тільки блокують вивезення зерна з українських морських портів, що загрожує голодом 19 мільйонам людей в різних країнах світу, і навіть не тільки крадуть це зерно і продають як своє, а й умисно палять в Україні зерносховища й поля. 

Позиція Туреччини щодо українського зерна доволі неоднозначна: Анкара допомагає Україні в перемовинах з росіянами, але водночас вона відпустила вантажне судно під російським прапором "Жибек Жолі" з краденим в Україні зерном. За даними журналістів "Схем", російські окупанти систематично вивозять крадене українське зерно в турецькі порти. Вони вимикають радари на суднах, але прослідкувати процес можна через супутникові дані.

В українських портах на вивезення очікують 22 мільйони тонн зерна. 

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