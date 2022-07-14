Дефолт Білорусі

28 червня уряд Білорусі вийшов із заявою , що через неможливість проведення платежів в інвалюті у зв'язку із західними санкціями виконуватиме боргові зобов'язання за єврооблігаціями у білоруських рублях.

"Цей захід вимушений і зумовлений неможливістю платіжного агента та інших учасників міжнародної розрахунково-клірингової системи гарантувати повноту та своєчасність перерахування коштів усім власникам єврооблігацій", – йдеться у повідомленні пресслужби Радміну Білорусі.

Наразі в обігу перебуває 5 випусків білоруських євробондів на загальну суму $3,250 млрд. Востаннє Білорусь виходила на ринок єврооблігацій у червні 2020 року, коли розмістила 5-річні євробонди на $500 млн під 5,875% і 10-річні на $750 млн під 6,378%.

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Для порівняння: Україна в липні і грудні того ж 2020 року розмістила євробонди на $2,6 млрд з терміном погашення у 2033 році під 7,253%. Порівняння не на користь України.

29 червня було здійснено перший платіж у білоруських рублях для виплати відсотків за єврооблігаціями 2027 року (еквівалент $22,9 млн). Кошти були переказані на рахунок у "Беларусбанку", що доступний платіжному агенту Citibank N.A. London Branch.

Як наслідок, 7 липня рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг Білорусі в іноземній валюті з рівня ССС до переддефолтного С, що фактично означає початок дефолту. Пільговий період (Grace Period) за цим платежем спливає 13 липня (тобто вчора). Якщо його не буде зроблено відповідно до умов емісії, то агентство Fitch вважатиме це дефолтом і знизить рейтинг до «RD» (Restricted Default, обмежений дефолт).

Довідка для порівняння: 25 лютого Fitch знизило довгостроковий рейтинг України з «В» до «ССС».

Проте, усе це не має принципового значення.

Вищезазначені дії Білорусі є логічним продовженням історії з дефолтом РФ. 27 червня рейтингове агентство Moody’s повідомило про дефолт Росії внаслідок того, що інвестори не отримали виплати за двома випусками єврооблігації на суму $100 млн (які мали бути виплачені 27 травня). 27 червня сплив «пільговий період». Росія допустила дефолт вперше з 1918 року.

На початку березня 2022 року Єврокомісія ухвалила рішення про запровадження заборони на операції з Нацбанком Білорусі з управління золотовалютними резервами та відключення трьох банків від SWIFT.

Ще в червні 2021 року ЄС затвердив черговий пакет санкцій проти Білорусі (через інцидент з літаком Ryanair), серед яких додаткові обмеження на доступ до ринків капіталу Євросоюзу для уряду Білорусі і державних фінансових організацій.

Тобто, фактично Білорусь вже була відрізана від міжнародних ринків капіталу. Дефолт – це було лише питання часу.

Взагалі говорити про будь-який рейтинг Білорусі немає сенсу, оскільки вона не є суб’єктом в буквальному сенсі. На жаль, це просто майданчик для пуску російських ракет.

Ці дві недокраїни зробили все можливе і неможливе для того, щоб ще довго не повернутися в коло цивілізованих держав.

За влучним визначенням Ярослава Железняка, дефолт це цвях, який міцно тримає кришку труни економіки окупанта. А де окупант, там і його "майданчик".

Водночас, для України, як жертви агресії, питання реструктуризації зовнішнього боргу (як за євробондами, так і перед МФО) є супер актуальним.