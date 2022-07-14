Ціна на нафту впала до довоєнного рівня - $95 за барель

У нафтовому рівнянні фокус зараз на стороні попиту.

Ціна на нафту марки Brent у четвер ненадовго знизилася до $95 уперше з лютого 2022 року. Американський сорт нафти WTI подешевшав майже до $91, також відкотившись на довоєнний рівень.

Про це повідомляє LIGA.Бізнес із посиланням на Reuters.

Падіння нафтових котирувань відбувається попри скорочення експорту сирої нафти Росією і пов'язане зі страхом рецесії, тобто зниження економічної активності, яке скоротить попит на сировинні товари.

"Очевидно, що в нафтовому рівнянні фокус зараз на стороні попиту", – каже аналітик брокерської компанії PVM Oil Associates Тамас Варга.

13 липня стало відомо, що інфляція у США вперше з 1981 року перевищила 9%. Інвестори очікують, що Федрезерв відреагує на це різким підвищенням відсоткових ставок. Це ще більше посилить і курс долара, але може сповільнити економічне зростання у США та навіть спровокувати скорочення економіки. По-друге, дорогий долар робить вартість нафти дорожчою для покупців не зі США.

"Сильний долар створює ведмежий тренд цін на нафту. Цікаво, що фізичний попит все ще великий, але зміна настроїв фінансових інвесторів стає панівною рушійною силою", - зазначив Варга.

Сигнали з Європи та Китаю також не сприяють цінам на нафту.

Нагадаємо, 7 липня ціна за барель нафти Brent упала ниже $100 через ризик рецесії.

Brent – це еталонна марка, до вартості якої привʼязані близько двох третин нафти, зокрема російська Urals.

22 лютого ціна нафти Brent підскочила вище $99 за барель уперше з вересня 2014 року.