Ціна нафти Brent підскочила вище від $99 за барель уперше з вересня 2014

Зростання сталося на тлі заяв про ймовірне визнання РФ "Л/ДНР" у межах Донецької та Луганської областей.

Ціна ф'ючерсу на нафту марки Brent 22 лютого перевищила 99 доларів США за барель і досягнула рекордної позначки із вересня 2014 року.

Як свідчать дані біржі ICE, вартість квітневого ф'ючерсу зросла більш ніж на 4%, досягнувши $99,31 за барель. Американська нафта WTI подорожчала на 3,3%, до $94,59 за барель, повідомляє РБК.

Котирування прискорили зростання на тлі заяв голови комітету Держдуми у справах СНД Леоніда Калашнікова про ймовірне визнання Росією незалежності "ДНР" та "ЛНР" у межах Донецької та Луганської областей України до 2014 року.

Нагадаємо, ф'ючерси на нафту Brent з постачанням у квітні 2022 року на торгах в п'ятницю, 11 лютого, торгувалися на позначці вище за $95, додавши в ціні понад 4%. Це був найвищий показник із жовтня 2014 року,