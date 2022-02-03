Ціна нафти Brent перевищила $91 за барель уперше з жовтня 2014

Брак світових запасів та геополітична напруженість призвели до зростання цін на нафту приблизно на 15% цього року.

Ціна на нафту марки Brent ввечері 3 лютого перевищила 91 долар США за барель.

Як свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE, ціна квітневого ф'ючерсу на нафту марки Brent зросла майже на 1,7%, до 91,09 дол. Востаннє вартість нафти досягала таких позначок у жовтні 2014 року.

Також підвищилася вартість березневого ф'ючерсу марки WTI. На піку вона зросла до 90,31 за барель. Ціна цієї марки сьогодні подолала поріг $90 за барель також вперше з жовтня 2014 року За день WTI подорожчала на 2,3%.

Як зазначає профільний портал Enkorr, брак світових запасів та геополітична напруженість призвели до зростання цін на нафту приблизно на 15% цього року.

Організація країн-експортерів нафти та союзники картелю, разом відомі як група ОПЕК+, 2 лютого домовилися дотримуватись щомісячного збільшення видобутку нафти на 400 тис. бар./добу, незважаючи на тиск з боку основних споживачів, які вимагають збільшити видобуток швидше.

Тим часом у Нігерії вибухнуло нафтовидобувне судно, що належить нігерійській Shebah Exploration & Production Company Ltd (SEPCOL) потужністю 22 тис. бар/добу. Про це 3 лютого повідомив виконавчий директор компанії Ікемефуна Окафор.

Запаси сирої нафти в США минулого тижня скоротилися на 1 млн. барелів, повідомило в середу Управління енергетичної інформації США (EIA). При цьому товарні запаси бензину збільшилися на 2 млн бар.