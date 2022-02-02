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Нацбанк послабив курс гривні

На 3 лютого НБУ понизив курс гривні до долара на 6 копійок

Нацбанк послабив курс гривні
Фото: пресслужба НБУ

Національний банк України послабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, передає "Економічна правда" з посиланням на інформацію НБУ.

Курс української національної валюти встановили на 3 лютого на рівні 28,39 гривні.

Офіційний курс гривні до євро становить на рівні 32,14 грн (на 2 лютого – 31,89 гривні).

Вчора, 2 лютого, котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,41 – 28,43 гривні. А котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,28 – 28,30 гривні.

Станом на 2 лютого Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його в цей день на рівні 28,32 гривні.

Нагадаємо, 2 лютого Президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з міністром Нідерландів Марком Рютте заявив, що завдяки підтримці міжнародних партнерів ситуацію з гривнею вдалося стабілізувати.

Напередодні Зеленський повідомив, що економіка України почала процес стабілізації - надходження до січневого бюджету перевиконали на 7 млрд грн.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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