НБУ пояснив, чому підвищив облікову ставку до 10% усупереч рішенню комітету монетарної політики

Правління Національного банку України 20 січня встановило облікову ставку 10% усупереч рішенню комітету монетарної політики (КМП) про 11% через стабілізацію на валютному ринку, повідомила пресслужба НБУ.

НБУ пояснив, що дискусія КМП не є голосуванням за проєкт рішення з монетарних питань у класичному розумінні діяльності комітетів, що ухвалюють рішення, оскільки рішення ухвалює правління наступного дня з урахуванням результатів обговорення напередодні.

"Членами Правління НБУ додатково враховувалася динамічна зміна вартості українських активів та ознаки стабілізації на валютному ринку, які з’явилися упродовж другої половини дня 19 січня та зранку 20 січня. За таких умов посилився ризик, що неочікувано жорстка реакція з боку НБУ може бути невірно сприйнята учасниками ринку та спричинить небажану їхню реакцію. З огляду на зазначені чинники окремі члени Правління змінили свою позицію порівняно з тією, за яку висловлювалися на засіданні КМП. Це й відобразилося на фінальному рішенні щодо розміру ставки", – пояснив регулятор.

Нагадаємо, що 20 січня НБУ підвищив облікову ставку до 10% і значно погіршив прогноз інфляції. Причиною такого рішення є висока інфляція та висока кількість проінфляційних ризиків.

Облікова ставка НБУ – це монетарний інструмент, за допомогою якого Нацбанк установлює для комерційних банків орієнтир вартості залучених і розміщених грошових ресурсів. Облікова ставка є найнижчою серед відсоткових ставок НБУ і є базовим індикатором для оцінки вартості грошових коштів.