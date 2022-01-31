Путін хоче дати російські соцвиплати мешканцям ОРДЛО, у МЗС вимагають скасувати це рішення
Путін хоче дати російські соцвиплати мешканцям ОРДЛО, у МЗС вимагають скасувати це рішення
Керівник делегації в ТКГ прокоментував ймовірність прямого діалогу України з ОРДЛО
Керівник делегації в ТКГ прокоментував ймовірність прямого діалогу України з ОРДЛО
МЗС Великобританії не виключає конфіскацію власності російських олігархів
МЗС Великобританії не виключає конфіскацію власності російських олігархів
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Помер актор Леонід Куравльов
Помер актор Леонід Куравльов
Санкції США можуть зруйнувати всю економіку Росії і загрожувати стабільності світової фінансової системи, – NYT
Санкції США можуть зруйнувати всю економіку Росії і загрожувати стабільності світової фінансової системи, – NYT
Українська розвідка ​вивезла секретні матеріали зі штаб-квартири в Києві, - The Washington Post
Українська розвідка ​вивезла секретні матеріали зі штаб-квартири в Києві, - The Washington Post
ДБР шукає жінку, яка вивезла з Дніпра нацгвардійця, що розстріляв колег
ДБР шукає жінку, яка вивезла з Дніпра нацгвардійця, що розстріляв колег
Арахамія: "США та інші сіють паніку щодо нападу на Україну. Це - не дружній крок"
Арахамія: "США та інші сіють паніку щодо нападу на Україну. Це - не дружній крок"
ГоловнаЕкономікаФінанси

НБУ пояснив, чому підвищив облікову ставку до 10% усупереч рішенню комітету монетарної політики

Правління врахувало динамічну зміну вартості українських активів.

НБУ пояснив, чому підвищив облікову ставку до 10% усупереч рішенню комітету монетарної політики
Фото: ukrgate.com

Правління Національного банку України 20 січня встановило облікову ставку 10% усупереч рішенню комітету монетарної політики (КМП) про 11% через стабілізацію на валютному ринку, повідомила пресслужба НБУ.

НБУ пояснив, що дискусія КМП не є голосуванням за проєкт рішення з монетарних питань у класичному розумінні діяльності комітетів, що ухвалюють рішення, оскільки рішення ухвалює правління наступного дня з урахуванням результатів обговорення напередодні.

"Членами Правління НБУ додатково враховувалася динамічна зміна вартості українських активів та ознаки стабілізації на валютному ринку, які з’явилися упродовж другої половини дня 19 січня та зранку 20 січня. За таких умов посилився ризик, що неочікувано жорстка реакція з боку НБУ може бути невірно сприйнята учасниками ринку та спричинить небажану їхню реакцію. З огляду на зазначені чинники окремі члени Правління змінили свою позицію порівняно з тією, за яку висловлювалися на засіданні КМП. Це й відобразилося на фінальному рішенні щодо розміру ставки", – пояснив регулятор.

Нагадаємо, що 20 січня НБУ підвищив облікову ставку до 10% і значно погіршив прогноз інфляції. Причиною такого рішення є висока інфляція та висока кількість проінфляційних ризиків.

Облікова ставка НБУ – це монетарний інструмент, за допомогою якого Нацбанк установлює для комерційних банків орієнтир вартості залучених і розміщених грошових ресурсів. Облікова ставка є найнижчою серед відсоткових ставок НБУ і є базовим індикатором для оцінки вартості грошових коштів.

Юрій Корогодський, Автор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також