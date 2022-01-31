2,5 мільярда китайського кредиту ДПЗКУ виплатили з бюджету, - ЗМІ

Міністерство фінансів України переказало 2,5 млрд грн виплати за кредитом Державної продовольчо-зернової корпорації перед китайським Ексімбанком.

Про це повідомила "Економічна правда" з посиланням на відповідь Мінфіну.

У відомстві нагадали, що згідно кредитного договору між ДПЗКУ та Ексімбанком Китаю погашення відбувається щопівроку - 21 січня та 21 липня.

Із 96,4 млн доларів, яку корпорація повинна була сплатити Китаю 21 січня, державний трейдер сплатив лише 8,8 млн доларів. Решту платежу - 87,6 млн доларів - було сплачено Міністерством фінансів в рамках держгарантії – це близько 2,5 млрд грн. Переказ відбувся 21 січня.

Раніше повідомлялося, що в разі дефолту ДПЗКУ мала два сценарії: держава оплатить або черговий платіж за кредитом, або доведеться сплачувати залишок кредиту – 900 млн дол та відсотки за ним, або близько 25 млрд грн. У випадку реалізації першого сценарію, у бюджеті на 2022 рік закладено достатньо коштів на виплати за зернову корпорацію – 6,9 млрд грн.

Також Україна отримала відповідь від уряду Китаю на лист щодо реструктуризації "зернового" кредиту. Китайська сторона запропонувала вирішити це питання на рівні "відповідних органів".

Міністерство наголошує, що українська сторона наполягатиме на реструктуризації.

Нагадаємо, в 2012 році ДПЗКУ домовилася з Експортно-імпортним банком Китаю про кредит у розмірі 1,5 млрд доларів, який планували використовувати на закупівлю зерна для їх експорту за торговельними угодами з КНР. Оператором з китайської сторони за цим контрактом, розрахованим на 15 років, виступила Китайська національна корпорація машинної індустрії та генеральних підрядів (ССЕС). Планувалось, що надалі китайська сторона виділить ще 1,5 млрд доларів на проєкти зрошення і розвитку зернової логістики.

ДПЗКУ була створена урядом України в серпні 2010 року. До її складу входить розгалужена мережа філій – лінійні і портові елеватори, млини, комбікормові і круп'яні заводи. Сумарно компанія налічує 55 підрозділів-філій. На потужностях корпорації можна зберігати 3,75 млн тонн зернових. Зокрема сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів складають орієнтовно 2,5 млн тонн зернових вантажів на рік.

Корпорація має скандальну історію, і багато екскерівників ДПЗКУ мають проблеми з законом.

Раніше нардеп Мар'ян Заблоцький зі "Слуги народу" заявив, що ДПЗКУ не має грошей, щоб виплатити кошти за китайським кредитом.