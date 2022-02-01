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Президент України повідомив про стабілізацію економіки

Надходження до бюджету в січні перевиконано на 7 млрд. 

Президент України повідомив про стабілізацію економіки
Фото: president.gov.ua

Економіка України почала процес стабілізації, у фінансовій системі все знаходиться під контролем.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час виступу у Верховній Раді.

"Надходження до бюджету в січні перевиконано на 7 млрд, гривня почувається краще, вчора зміцнилась на 30 копійок, поступово повертаємось до стабільного і запланованого курсу. Майже тиждень на міжнародних фінансових ринках є позитивна динаміка щодо наших облігацій. Їхні котирування повертаються на свій попередній рівень, тож фінансовий світ оцінює майбутнє з оптимізмом", – зазначив він.

Глава держави додав, що аналогічні оцінки опалювального сезону. 

"У нас достатні запаси газу і вугілля. Вперше в історії Україна використовує весь потенціал атомної енергетики – вперше за 30 років працюють всі атомні блоки наших АЕС. Золотовалютні резерви України залишаються на рекордному рівні. Це захищає від різких коливань і зміцнює економічний імунітет. Так само як і сигнали про готовність фінансової підтримки України, які ми чуємо від наших партнерів і за які я дякую Євросоюзу, США, Канаді та усім, хто незабаром буде готовий оголосити подібні рішення", – відзначив Володимир Зеленський. 

За результатами минулого засідання Ради національної безпеки і оборони премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що загроз функціонуванню національної економіки немає, крім дезінформації та інших чинників, що дестабілізують.

Шмигаль нагадав, що бюджет-2021 виконали повністю, показник експорту-імпорту також зріс. Понад 55 млрд гривень є на Державному казначейському рахунку, основні платежі припадають на вересень. Помісячне наванатження зовнішніх виплат є помірним – менше мільярда в місяць. Ризиків невиплат немає. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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