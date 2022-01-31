Справу проти Stolitsa Group закриють: слідчі ДБР не переконали суддів

Феміда - на боці девелопера. Слідчі державного бюро розслідувань не змогли довести в суді обґрунтованість проведення додаткових слідчих дій у справі щодо девелопера Stolitsa Group. Відтак Печерський райсуд відмовив ДБР у продовженні термінів досудового розслідування, а відповідна кримінальна справа має бути закрита.

Нещодавно у медіа з’явилась інформація про відновлення розслідування у ДБР кримінального провадження за фактом «можливого заволодіння та розтрати державного майна внаслідок свавільних дій посадових осіб» Державного підприємства «Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» та посадових осіб ТОВ «Столиця Груп», відкритого у листопаді 2019 року Нацполіцією та переданого у травні 2020-го до ДБР.

28 січня 2022 року у цій справі було поставлено фінальну крапку: Печерський районний суд обґрунтовано відмовив ДБР у продовженні строку досудового розслідування, оскільки слідчі та прокурор не змогли довести суду необхідність проведення додаткових слідчих дій у справі.

Відтак, відповідно до кримінального процесуального законодавства України, прокуратура має протягом п’яти днів винести постанову про закриття кримінального провадження щодо Stolitsa Group.

Цим рішенням Печерським районним судом буде остаточно покладено край безпідставному переслідуванню та здійсненні тиску на Stolitsa Group з боку співробітників Державного бюро розслідувань у рамках кримінального провадження, наголосили у девелопера.