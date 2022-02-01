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Єврокомісія офіційно оголосила про виділення Україні €1,2 мільярда

ЄС підтримує Україну.

Європейська комісія у вівторок, 1 лютого, оголосила про рішення надати Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги. 

Про це повідомила голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Єврокомісія виділила €1,2 млрд макрофінансової допомоги Україні. Я закликаю Європарламент та Раду ЄС схвалити у найкоротші терміни, щоб ми змогли перевести перший транш допомоги €600 млн якомога раніше. ЄС підтримує Україну", – написала вона у твіттері.

Речниця Єврокомісії Верлі Нуйц наголосила, що новий макрофінансовий пакет доповнює суттєву допомогу, яку ЄС вже надав Україні для підтримки стійкості країни та її модернізації, а також у боротьбі з пандемією COVID-19. З 2014 року Україна отримала від Євросоюзу допомогу на понад 17 млрд євро.

"Єврокомісія запропонувала сьогодні нову програму макрофінансової допомоги для України до 1,2 млрд євро, як це було оголошено президентом Урсулою фон дер Ляєн минулого тижня. Ця програма дозволить посилити макроекономічну стабільність України та її загальну стійкість в поточному контексті. Фонди макрофінансової допомоги будуть доступними для України у формі довгострокових кредитів на дуже вигідних умовах", – цитує Верлі Нуйц агентство "Укрінформ".

За її словами, швидке ухвалення цих пропозицій Радою ЄС та Європейським парламентом дозволить Європейській комісії негайно виплатити Україні перший транш допомоги в обсязі 600 млн євро. Другий транш буде виплачений після позитивної оцінки прогресу української влади "у визначеному колі короткострокових політичних заходів".

Нагадаємо, 24 січня голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про надання Україні нового пакету фінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро. Єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Олівер Варгеї під час нещодавнього візиту до Києва заявив, що Європейський Союз планує якнайшвидше надати Україні перший транш такої макрофінансової допомоги.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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