У Львові планують розширити об’їзну дорогу

Наразі проводиться експертиза проєкту та розпочаті процедури з підготовки для викупу та вилучення земель.

У межах програми президента Володимира Зеленського “Велике будівництво” планується реконструкція об’їзної дороги Львова на ділянках Західного обходу міста та частини автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп.

Про це заявив керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза після спільної робочої зустрічі представників Служби, Львівської ОДА, керівників та представників Львівської, Солонківської, Сокільницької та Зимноводівської об’єднаних територіальних громад.

Він зазначив, що розширення кільцевої дороги є надзвичайно актуальним для міста, адже затори на цій дорозі – це проблема не лише місцевих, а й гостей Львівщини.

“У “час пік” на цій дорозі в заторах можна простояти чимало часу, що знижує безпеку дорожнього руху, відпрацьовані гази автотранспорту суттєво впливають на екологію регіону, а про комфорт взагалі не варто говорити”, - зазначив очільник відомства.

Реконструйована ж дорога відповідатиме параметрам І-Б категорії з транспортними розв’язками в різних рівнях.

Станом на сьогодні вже готова проєктна документація для реконструкції дороги Західний обхід міста Львова від Рясне-Руська до Холодновідки км 0+000 – км 6+000. Наразі проводиться експертиза проєкту та розпочаті процедури з підготовки для викупу та вилучення земель.

Нагадаємо, за словами заступника керівника Офісу Президента, координатора програми «Велике будівництво» Кирила Тимошенка, до кінця 2024 року у межах програми президента Володимира Зеленського планується зробити 24 тис. км доріг. Це фактично всі автошляхи державного значення.