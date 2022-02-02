У Львові невідомі "замінували" п’ять вулиць

Йдеться про начебто замінування вулиць Весняна, Тракт Глинянський, Сонячна, Шевченка та Бандери.

Анонімне повідомлення про замінування п’яти вулиць Львова надійшло на "гарячу лінію" міста сьогодні ввечері.

Як повідомляє пресслужба Львівської міськради, у повідомленні йшлося про начебто замінування вулиць Весняна, Тракт Глинянський, Сонячна, Шевченка та Бандери.

"Повідомляється про те, що вибух має відбутись о 2:00 год 2 лютого", - йдеться у повідомленні.

Зазначається,що районні адміністрації міста працюють спільно з правоохоронцями, відповідно до протоколу. Вулиці обстежують на наявність вибухонебезпечних речовин чи предметів.

На початку 2022 року в Україні розпочалась нова хвиля хибних мінувань – зловмисники повідомляють про вибухівку в ТРЦ, метро, навчальник закладах і судах.

Днями Служба безпеки України викрила на Черкащині мережу псевдомінувань, яку координували з Росії. Зловмисники здійснили 9 повідомлень про мінування різних закладів та установ через закриті телеграм-чати, що керуються з території РФ.