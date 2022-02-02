У Львові невідомі "замінували" п’ять вулиць

Анонімне повідомлення про замінування п’яти вулиць Львова надійшло на "гарячу лінію" міста сьогодні ввечері.
Як повідомляє пресслужба Львівської міськради, у повідомленні йшлося про начебто замінування вулиць Весняна, Тракт Глинянський, Сонячна, Шевченка та Бандери.
"Повідомляється про те, що вибух має відбутись о 2:00 год 2 лютого", - йдеться у повідомленні.
Зазначається,що районні адміністрації міста працюють спільно з правоохоронцями, відповідно до протоколу. Вулиці обстежують на наявність вибухонебезпечних речовин чи предметів.
На початку 2022 року в Україні розпочалась нова хвиля хибних мінувань – зловмисники повідомляють про вибухівку в ТРЦ, метро, навчальник закладах і судах.
Днями Служба безпеки України викрила на Черкащині мережу псевдомінувань, яку координували з Росії. Зловмисники здійснили 9 повідомлень про мінування різних закладів та установ через закриті телеграм-чати, що керуються з території РФ.