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У Львові невідомі "замінували" п’ять вулиць

Йдеться про начебто замінування вулиць Весняна, Тракт Глинянський, Сонячна, Шевченка та Бандери.

У Львові невідомі "замінували" п’ять вулиць
Мистецьке об’єднання «Дзиґа», Львів
Фото: lviv.virtual.ua

Анонімне повідомлення про замінування п’яти вулиць Львова надійшло на "гарячу лінію" міста сьогодні ввечері.

Як повідомляє пресслужба Львівської міськради, у повідомленні йшлося про начебто замінування вулиць Весняна, Тракт Глинянський, Сонячна, Шевченка та Бандери.

"Повідомляється про те, що вибух має відбутись о 2:00 год 2 лютого", - йдеться у повідомленні.

Зазначається,що районні адміністрації міста працюють спільно з правоохоронцями, відповідно до протоколу. Вулиці обстежують на наявність вибухонебезпечних речовин чи предметів.

На початку 2022 року в Україні розпочалась нова хвиля хибних мінувань – зловмисники повідомляють про вибухівку в ТРЦ, метро, навчальник закладах і судах. 

Днями Служба безпеки України викрила на Черкащині мережу псевдомінувань, яку координували з Росії. Зловмисники здійснили 9 повідомлень про мінування різних закладів та установ через закриті телеграм-чати, що керуються з території РФ.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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