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Під Львовом відкривають гірськолижний курорт

Emily Resort належить сім'ї бізнесмена і депутата Львівської обласної ради Григорія Козловського.

Під Львовом відкривають гірськолижний курорт
Фото: facebook.com/emilyresort

У четвер, 27 січня, між Львовом і сусідніми Винниками у тестовому режимі відкриють лижні траси нового відпочинкового гірськолижного комплексу Emily Resort. 

Наразі траси відкриють усім бажаючим безкоштовно за умови попередньої реєстрації, але лише на дві з половиною години – із 14:00 до 16:30. Відвідувачів просять мати власне екіпірування, адже прокат працювати не буде, повідомляє ZAXID.NET.

Як повідомили на сторінці Emily Resort в Instagram, гірськолижний курорт Emily Resort розташований всього за 4 км від центру Львова. На території комплексу облаштовані три гірськолижні траси різної довжини, працює крісельний підйомник та тюбінг-траса. 

Офіційно відкрити гірськолижні траси планують уже з наступного сезону.

Як пише видання, відпочинковий комплекс Emily Resort збудували на території колишнього Винниківського озера. Щоб збудувати гірськолижний спуск, довелось вирубати частину дерев у Винниківському лісі. 

Emily Resort належить сім'ї бізнесмена і депутата Львівської обласної ради Григорія Козловського. Торік у квітні він оформив право власності на приватний медичний центр, що будується у Львові, на свого тоді 11-місячного сина Ярему.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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