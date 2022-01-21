Львів і Суми вирішили перевести старші класи на дистанційне навчання

"Ситуація не просто загрозлива. Такої динаміки ми ще за два роки не бачили".

Львівська комісія з ТЕБ та НС вирішила з 24 січня перевести 5-11 класи шкіл на дистанційну форму навчання. За словами мера Андрія Садового, це пов'язано з серйозним ростом захворюваності на коронавірус серед дітей.

Про це він повідомив журналістам на брифінгу в п'ятницю.

"Ситуація з ковідом не просто загрозлива. Такої динаміки ми ще у Львові за два роки не бачили. Щоб ви розуміли - сьогодні на ранок 27 тисяч дітей не прийшли до школи. Хворих орієнтовно 10 тисяч, велика частина на самоізоляції, ну і частина не прийшла, бо цілі класи на дистанційному навчанні. І є прохання від директорів шкіл, учительського середовища, щоб ми з понеділка на два тижні відправили старші класи на дистанційне навчання", - сказав Садовий.

Наступного тижня на дистанційку можуть перевести й молодші класи.

Аналогічне рішення ухвалила й Сумська комісія ТЕБ та НС, пише "Суспільне".

"Щойно закінчилась комісія з ТЕБ та НС. Ухвалили, що з 24 січня 2022 дозволити відвідування здобувачами освіти закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів, 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, усі працівники яких повністю вакциновані. Та запровадити дистанційну форму навчання для учнів 5-11 класів", – повідомила начальниця управління освіти і науки Сумської міськради Антоніна Данильченко, яка входить до складу комісії.

Нагадаємо, що 21 січня на два тижні на онлайн-навчання перейдуть усі школи Чернівецької області.

Львівська область вирішила перевести школи на дистанційку з 24 січня.