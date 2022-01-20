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Невідомі заявили про "мінування" всіх шкіл у Рівному

Наразіправоохоронці обстежили 18 шкіл Рівного. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Невідомі заявили про "мінування" всіх шкіл у Рівному
Фото: dnepr.info

Правоохоронці Рівного перевіряють анонімну інформацію про замінування всіх шкіл у місті. Наразі обстежено 18 шкіл, вибухівки не виявлено.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Рівненської міськради.

"Станом на 19:50 кінологи та працівники вибухотехнічної служби обстежили 18 шкіл Рівного. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що попереду ще перевірка у 18 навчальних закладах міста.

"Адміністрації навчальних закладів, у яких не виявили вибухонебезпечних предметів, інформують вчителів, батьків та учнів про відновлення навчання 21 січня у звичному режимі",- зазначили у міськраді.

З початку січня спостерігається значне зростання кількості повідомлень про псевдомінування об’єктів соціальної сфери по всій території України. Так, тільки за один день, 12 січня правоохоронці отримали повідомлення про "замінування" всіх шкіл у Львові і Черкасах. Така ж інформація надійшла в поліцію Дніпра. Того ж дня невідомі "мінували" чотири станції столичного метро, а також аеропорти "Бориспіль" і "Київ".

У Службі безпеки переконані, що метою таких дій є створення напруги та панічних настроїв у суспільстві.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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