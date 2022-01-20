Окупанти три рази порушили тишу на Донбасі

Від початку четверга, 20 січня у зоні бойових дій на Донбасі з боку окупантів зафіксували чотири порушення.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Ворог тричі порушив режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

У бік Опитного збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.

В напрямку Катеринівки ворог вів вогонь з протитанкових гранатометів.

Поблизу Золотого-4 окупанти застосували міномети калібру 82 мм.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт російського безпілотника, ймовірно “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, впродовж дня 19 січня в зоні ООС не стріляли.

Упродовж 18 січня у зоні бойових дій на Донбасі також зберігалася тиша.