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Окупанти три рази порушили тишу на Донбасі

Ворог двічі застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Окупанти три рази порушили тишу на Донбасі
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Від початку четверга, 20 січня у зоні бойових дій на Донбасі з боку окупантів зафіксували чотири порушення.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Ворог тричі порушив режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

У бік Опитного збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.

В напрямку Катеринівки ворог вів вогонь з протитанкових гранатометів.

Поблизу Золотого-4 окупанти застосували міномети калібру 82 мм.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт російського безпілотника, ймовірно “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. 

“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, впродовж дня 19 січня в зоні ООС не стріляли.

Упродовж 18 січня у зоні бойових дій на Донбасі також зберігалася тиша.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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