Окупанти три рази порушили тишу на Донбасі

Від початку четверга, 20 січня у зоні бойових дій на Донбасі з боку окупантів зафіксували чотири порушення.
Про це повідомила пресслужба ООС.
Ворог тричі порушив режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
У бік Опитного збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.
В напрямку Катеринівки ворог вів вогонь з протитанкових гранатометів.
Поблизу Золотого-4 окупанти застосували міномети калібру 82 мм.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт російського безпілотника, ймовірно “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, впродовж дня 19 січня в зоні ООС не стріляли.
Упродовж 18 січня у зоні бойових дій на Донбасі також зберігалася тиша.